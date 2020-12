„Mindig az olaszok jelentik a gondot a Ferrarinál”

A Forma–1 korábbi vezetője sosem ijedt meg attól, hogy kimondja azt, amit gondol, de mióta távoznia kellett a sorozat éléről, talán még jobban elengedte a gyeplőt ilyen téren. Az olasz La Stampa nevű napilapnak adott interjújában a Ferrari is a célkeresztjébe került.

„Nem akarok megsérteni senkit, de mindig is azt gondoltam, hogy az olaszok jelentik a problémát. Mindegyikőjük vezetni akar, és mindenki rendelkezik saját ötletekkel. Nem akarom azt mondani, hogy nem tudják megtenni, de szükségük lenne németekre, franciákra, angolokra. Emberekre, akik máshogy gondolkoznak.”

Ecclestone már több mint 25 évvel ezelőtt is hasonlóan vélekedett, és aztán érkezett is a csapat legsikeresebb időszaka. „Ami Jean Todt irányítása alatt történt, az jó példa erre. Az olaszok nem akarták őt, de meggyőztem őket és a dolgok megfordultak.”

A brit szemében Binotto nem a megfelelő ember ennek a projektnek a vezetésére. „Kétlem, hogy valaha is csapatfőnök szeretett volna lenni. Ő egy mérnök, és mindig is a technikai dolgokkal foglalkozott.”

„Egy jó menedzserre van szükségük Maranellóban, aki a megfelelő helyre a megfelelő embereket teszi. Három éve még azt gondoltam, hogy Flavio Briatore lenne a tökéletes választás, de most már túlságosan is elfoglalt a saját cégeivel” – nevezte meg a korábban Michael Schumacherrel és Fernando Alonsóval is bajnoki címeket nyerő olaszt.

