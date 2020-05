Mindenki tesztelve lesz a Forma-1-ben, és kétnaponta újra tesztelik az embereket

A Forma-1 nemrégiben erősítette meg azon szándékát, miszerint július elején elindulnának a nagy útra, hogy megrendezzék a 2020-as F1-es szezont, aminek az első nagydíja az osztrák lehet, rögtön két futammal.

Korábban már számos cikket közöltünk az ezzel kapcsolatos biztonsági intézkedésekről, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Forma-1 biztonságosan le tudja bonyolítani a zárt kapus versenyeket.

Ross Brawn nemrég a Sky Sports-nak adott interjút, amiben megerősítette, hogy rendszeresen tesztelni fogják a Forma-1-ben dolgozókat, akik minimális létszámmal lesznek jelen ezeken a versenyhétvégéken.

„Nagyon szorosan működünk együtt az FIA-val. Az FIA nagyszerű munkát végez a szükséges struktúra összeállításában, és mindenkit tesztelni fogunk, megkapván a szükséges engedélyeket a belépés előtt.” - mondta Brawn.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, and Mattia Binotto, Team Principal Ferrari on the grid

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images