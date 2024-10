"Mindenki megfordul" Colapinto után, de mik a lehetőségei 2025-re?

Úgy tűnik, hogy Franco Colapintónak minden egyes edzés után felteszik a kérdést, amin Forma-1-es pilótaként indult: "Gondolod, hogy ez a teljesítmény segít abban, hogy jövőre helyet kapj a rajtrácson?" Valójában az argentin pilótának elég kicsi az esélye arra, hogy rajthoz álljon a 2025-ös szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon március 16-án, mivel a figyelemfelkeltés ellenére Colapinto rosszkor került a megfelelő helyre.

A Williams csapatfőnöke, James Vowles elmondta, azért hozták Colapintót az Olasz Nagydíjtól kezdve Logan Sargeant helyére, mert az amerikai nem lendült formába és több csúnya balesete is volt. A 21 éves Colapinto rögtön belecsapott a lecsóba, miután az MP Motorsport csapatától felkerült az F1-be - öt pontot szerzett négy futamon, rögtön úgy, hogy Monzában egy gyenge időmérőből felállva a 12. lett.

Ezután az Azeri Nagydíjon csapattársát, Alex Albont is megelőzte, és a nyolcadik helyen ért célba, majd Szingapúrban a 11. helyen végzett Sergio Perez Red Bullja mögött, míg Austinban ismét a legjobb tíz közé kerülve szerzett pontot - ahol a leggyorsabb körért járó ponttól a futam végén fosztotta meg őt Esteban Ocon.

Formája annyira megragadta a fantáziát hazájában, hogy az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali utalt arra, hogy a sportág a közeljövőben visszatérhet Argentínába. Ez a terv azonban meghiúsulhat, ha Colapinto kiesik az F1-ből, amire reális esély van, mivel a Williamsnél - amely 2025-től kezdve Albonnal az újonnan érkező Carlos Sainzcal alkot csapatot - nincs hely.

Vowles elmondta, szerinte Colapinto megérdemelne egy helyet - még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy végül pontokat vesz el a Williamstől, miközben az egyik riválisát képviseli. Milyen lehetőségei vannak tehát annak az embernek, akinek már most is nevetnie kell azokon a felvetéseken, hogy ő lehetne az F1 válasza honfitársára, Lionel Messire?

Jelenleg két hely betöltetlen a 2025-ös F1-es szezonra, de számos változó van, ami végül eldönti, hogy melyik pilóta foglalja el őket. Az RB és a nagy testvércsapat Red Bull mindig is a saját utánpótlás-programjukból történő előléptetést részesítette előnyben - a világbajnok Sebastian Vettel és Max Verstappen a ragyogó példa erre, de Daniel Ricciardo, Pierre Gasly és Sainz is hasonló utat járt be.

Verstappen legalább 2025-ig a helyén van, de Perez helye a Red Bullnál továbbra is kérdéses, a mexikói azért túlélte a nyári csúcsot, amely az év hátralévő részére haladékot adott. Ricciardo távozott az RB-től, helyére Austintól kezdve Liam Lawson érkezett, aki szintén a Red Bull gyártósoráról származik, míg új csapattársa, Cunoda Júki várhatóan a szezon végi Abu-Dzabi teszten kapja meg első köreit egy Red Bull-autóban.

Ha Perezt a tél folyamán kirúgják, akkor valószínűleg Lawson és Cunoda versenyezne a Red Bull istálló egyik üléséért - vagyis a másik maradna az RB-nél, ahol Colapinto mellett lenne hely. Horner az Egyesült Államok GP-n Colapinto pontszerzése után azt mondta:

"Nyilván mindenki megfordul most Franco után. A Formula 2-ben a formát jelenleg nagyon nehéz kiolvasni, mert néhány fiatal beugrik és egyből remek munkát végez. Úgy gondolom, Liam ugyanolyan szépen ragyogott, mint Franco néhány korábbi versenyén is. Egy olyan pályán, ahol még sosem járt, egy gyors csapattárs ellen, a rajtrács végéről a 9. helyre kerülni - ez egy jó teljesítmény."

Lawsont egyértelműen nagyra értékelik a Red Bullnál, és minden valószínűség szerint Colapinto előtt lenne egy összevetésben - de a kirakós Milton Keynesben sokkal összetettebb, mint a legtöbb más csapatnál.

A másik csapat, amelynek nincs teljes pilótafelállása a következő szezonra, a Sauber - akiknek még egy pontot sem sikerült szerezniük a 2024-es évad során. A rajtrács leglassabb autója talán nem tört be a top 10-be, de a 2025-ös év fontos lesz számára, mivel a csapat arra készül, hogy 2026-tól, amikor a német gyártó belép a sorozatba, teljes mértékben átnevezzék Audira.

Nico Hülkenberget szerződtették a Haastól, hogy vezesse a csapatot az új korszakba, de a csapattársáról még nem született döntés, a korábbi Ferrari csapatfőnök, Mattia Binotto vezeti a keresést, miután augusztusban átvette az irányítást. Egyre valószínűtlenebbnek tűnik, hogy a jelenleg ott szereplők közül bárki is marad, bár Csou Kuan-jü azt mondta, mindent megtesz azért, hogy megtartsák, az ő szerződtetése még Valtteri Bottas megtartásánál is váratlanabb forgatókönyv lenne.

Ez megnyithatja az ajtót Colapinto előtt, de vajon egy olyan autó vezetése, amely jelenleg a legkevésbé kívánatosnak tűnik az F1-ben, potenciálisan negatív hatással lehet-e a feltörekvő versenyző hírnevére? Általában így lenne, de az a tény, hogy az Audi nagy erőkkel és hatalmas pénzügyi tűzerővel érkezik az F1-be, azt jelenti, hogy Colapintót csábíthatja a projekt. Ő azonban nem az egyetlen lehetőség Binotto és a csapat számára - Gabriel Bortoleto, Theo Pourchaire, Kevin Magnusssen és Mick Schumacher is esélyes lehet.

Tartalék

Lehet, hogy gyakorlatilag ez nem jelent helyet a Forma-1-ben, de egy másik lehetőség Colapinto számára az lenne, ha elfogadna egy ajánlatot, hogy egy csapat tartalékversenyzője legyen. Bár a szimulátoros munka, a szponzori feladatok és a szabadedzések nem feltétlenül a legvonzóbb lehetőség, egy F1-es szezon során bármi megtörténhet, aminek a végén Colapinto visszatérhet a versenyzéshez.

A tartalékversenyzői szerep a pilóta nevét a közbeszédben tartja, közel az eseményekhez és a csapatba ágyazva. Az biztos, hogy ha Colapinto továbbra is ragyogni akar, akkor a következő lépésnek a megfelelőnek kell lennie a fiatal pályafutásában.