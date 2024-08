„Minden téren kockáztatnod kell” – így vezetné vissza a csúcsra a Ferrarit Vasseur

Sokak szerint övé a Forma–1 legnehezebb munkája, hiszen a világ leghíresebb versenycsapatát irányítja, ezért rengeteg szempár szegeződik rá minden irányból. Minden általa hozott döntést, minden pályán tett lépést és minden eredményt a legapróbb részletekig is kielemeznek. A Ferrarinál a siker elvárt dolog, ha viszont kudarcot vallasz, akkor jön a kritikaáradat.

Papíron egyébként a Ferrari és Vasseur idén sem végez elég jó munkát, hiszen továbbra sem övék a legjobb autó, az egyéni pontversenyben jelentősen csökkentek az esélyeik, a konstruktőriben pedig megelőzte őket a McLaren, így a harmadik helyen állnak, hasonlóan a tavalyi év ezen pontjához.

A számok persze azért árnyalják a dolgot, és miközben kívülről továbbra is sok kritika éri a csapatot, addig belül egészen más a helyzet. A Ferrari alkalmazottjai már nem saját maguk legrosszabb ellenségei, és hiába a külső nyomás, ők továbbra is nyugodtak, legalábbis ezt mondják a vezető beosztású embereik. Vajon Vasseur is így látja?

„Szerintem így van. A csapaton belül rendben van a hangulat. Nyilván többet akartunk ennél, és vélhetően túlreagáltunk néhány eseményt, de amikor agresszív hozzáállással vágsz neki valaminek, néha kevesebbet érsz el. Ilyenkor kell nyugodtnak maradni.”

Vasseur Jean Todt után a második francia, aki a Ferrarit vezetheti, és honfitársa hatalmas lábnyomot hagyott hátra, de a helyzet most egészen más, mint akkor volt. Vasseur nem próbálja újra feltalálni a kereket, és bár a Ferrari dolgozói mindig is nagyon szenvedélyesek voltak, ami olykor árthat a csapatnak, ő nem akar ettől megszabadulni.

„Amikor nem megy jól, muszáj kicsit frusztráltnak lenned, mert így tudsz a legjobban visszatérni. Közben viszont muszáj kontroll alatt maradni. Volt négy nehéz hétvégénk (Kanada, Spanyolország, Ausztria, Nagy-Britannia), a csapat nem volt jó hangulatban, de közben pozitívan álltunk hozzá, mert szerettünk volna visszazárkózni és megérteni, mi miért történt. A hozzáállás megfelelő.”

A Ferrarinál mindig jelen volt az egymásra mutogatás kultúrája, amelyet most Vasseur lassacskán szeretne kigyomlálni. „Ha valamire büszkének kell lennem, az nem az eredmény. Az csak egy következmény. Arra sokkal büszkébb vagyok, hogy mindenki hajlandó kockáztatni, kicsit kevésbé fél, és ennek a következménye az eredmény. Próbálunk változtatni egy kicsit a mentalitáson.”

„Én így gondolkozom. Nem hagyhatsz benne semmit. Minden téren kockáztatnod kell. Ilyen a versengő mentalitás. Vélhetően a Red Bullnak is benne van a DNS-ében. Nekünk ezen a téren kell előrelépést tennünk.” Vasseur pedig igyekszik racionálisan hozzáállni mindenhez. Egy rossz hétvége után nem fogja túlreagálni a helyzetet, egy jó eredmény után pedig rögtön arra kér mindenkit, hogy maradjon fókuszált, mert állandósítani kell ezt a teljesítményt.

„Vannak, akik a pozitívumokat nézik és vannak, akik a fejlődési lehetőségeket – én inkább az utóbbi csoporthoz tartozom. Nem fordítok arra energiát, hogy minden reggel megkérdezzem, »örülünk annak, amit elértünk«? Itt verseny van. A legfontosabb, hogy a gyengeségekre figyelj, és megpróbálj folyamatosan javulni.”

„Az én feladatom, hogy nyugalomra intsek mindenkit. A reakciókat mindig felnagyítják, én viszont meg akarom győzni az embereket, hogy Monaco után még nem leszünk bajnokok, ahogyan egy héttel utána pedig nem lettünk sokkal rosszabbak sem” – mondta az istállónál meghonosítani kívánt nézetekről és kultúráról a francia csapatvezető.

Egy másik alakulat főnöke eközben szívesen összemérné gyorsaságát a többiekkel.