Minden korábbinál határozottabb nyilatkozatot adott a McLaren-főnök a csapatutasításról

A bajnoki rivális Red Bull és Max Verstappen egyre nagyobb szenvedése közepette a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella úgy érzi, eljött a pillanat, hogy csapata biztosítsa, hogy ne vesszenek el a lehetőségek Norris pontszerzési esélyeinek maximalizálására.

Norris csak a harmadik helyen végzett az Olasz Nagydíjon, ahol csapattársa, Oscar Piastri agresszív első körös megmozdulása, amellyel elvette a vezetést, segített megnyitni az utat a későbbi győztes Ferrari-versenyző Charles Leclerc előtt, hogy közéjük férkőzhessen.

Mivel Norris nyolc nagydíjjal a szezon vége előtt már csak 62 ponttal van lemaradva Verstappen mögött, a McLarennél tisztában vannak vele, hogy a bajnoki harc végkimenetele is múlhat azon, mennyire segítik a brit pilótát.

Verstappen a futam után azt mondta, hogy a bajnoki esélyei most már „irreálisak”, erre a csapatfőnök Stella is reagált, hozzátéve, hogy ez mit jelent a McLaren számára:

„Max jó, még a dumában is. Nem csak a pályán jó. Nyilvánvalóan tudja, hogy az autó, amit jelenleg vezet, úgy tűnik, kihívást jelent számára. De nekünk, úgy gondolom, jobban ki kell használnunk azokat a lehetőségeket, amelyeket a Red Bull jelenleg látszólag kínál azzal, hogy nem a megszokott esélyekkel versenyez a dobogós helyezésekért.”

Stella kifejtette, hogy bár Norris és Piastri is matematikailag versenyben van a bajnoki címért, a csapatnak reálisan kell látnia, hogy kezd értelmet nyerni, hogy azt támogassák, akinek a legtöbb pontja van.

„Max Verstappen ellen küzdünk, szóval úgy gondolom, ha egy versenyzőt akarunk támogatni, akkor mindenképpen azt kell választanunk, aki a legjobb helyzetben van. És azt is gondolom, hogy Lando, nagyon jól teljesít, például pole pozíciót szerzett Zandvoortban és Monzában is.”

„Ha valamit megjegyeznék Landóval kapcsolatban, akkor néhány apró versenyzési dolgot kell beállítanunk, ami segíthet neki, és segíthet nekünk is kihasználni a pole pozíciót, mint itt Monzában. Azt hiszem, ha megnézzük az első körét, miközben közösen átnézzük, akkor láthatjuk, hogy volt néhány dolog, amit egy kicsit jobban is csinálhattunk volna.”

De miközben elismeri, hogy a csapat „meg akarja próbálni megnyerni a bajnokságot Landóval”, Stella úgy véli, hogy ez nem fog olyan helyzetet eredményezni, ahol Norrist egyértelműen az első helyre helyezik.

„Azt hiszem, az első helyezés jól működik címszóként, de nem vagyok benne biztos, hogy a való világban jól működik, hiszen mit is jelent? Mit csinálsz?” - mondta.

„Tegyük fel, hogy arra a következtetésre jutunk, hogy a négyes kanyarban [a második sikánban] Lando egyszerűen túl korán fékezett, és Oscarnak mondhatni természetes módon lehetősége volt arra, hogy átvegye a vezetést, akkor mit jelent, ha te vagy az első számú? Cserélsz az utána következő körben?”

„Egyszerűen nagyon nehéz ezt a definíciót a való világban megvalósítani. Szerintem jobb, ha csapatként dolgozunk tovább, kikérjük mindkét pilóta véleményét, és aztán együtt dolgozunk azon, hogy ezt a célt kövessük mindkét bajnokságban, mert most úgy néz ki, hogy az egyéni címre mindenképpen van esély.”

„Monza előtt is kicsit óvatosak voltunk, de azt hiszem, most már látjuk, hogy a McLaren olyan pályákon is versenyképes lehet, ahol tavaly nem voltunk versenyképesek. Szóval úgy gondolom, hogy összességében egy nagyon versenyképes csomagról van szó, és ez különösen Lando számára lehet nagyon fontos fegyver a bajnoki címért folytatott küzdelemben.”

Arra a kérdésre, hogy gondoltak-e arra, hogy az Olasz Nagydíj záró szakaszában Piastri és Norris cseréljenek, Stella azt mondta: „Nem gondoltunk erre. A verseny során más módokon gondolkodtunk, hogy Landónak biztosítsuk a saját lehetőségeit.”

„De a cserét nem fontolgattuk, mert továbbra is arra törekedtünk, hogy a lehető legnagyobb nyomást gyakoroljuk Leclerc-re, és hibára, például nagy elfékezésre késztessük.”

