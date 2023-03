Minden idők 10 leggazdagabb Forma-1-es versenyzője

A Forma-1-es versenyzők a többi sporttal összevetve is kifejezetten jól keresnek, de természetesen ez nem is véletlen: bár szerencsére egyre biztonságosabb az autóversenyzés, továbbra is benne van a pakliban a komoly sérülés veszélye, emellett összesen 20-an lehetnek egyszerre a formulaautózás királykategóriájának rajtrácsán.

Az ausztrál GQ gyűjtötte össze, hogy mely F1-es pilóták gyűjtötték a legtöbb pénzt – fontos, hogy ez nem csak a pályafutásukra és nem csak a versenyzéssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik.

Így tudott például a top 10-ben végezni a korábbi Ferrari-pilóta Eddie Irvine, aki az F1-ben is keresett ugyan 76 millió dollárt, de ezzel nem fért volna fel a listára, ahogy Niki Lauda is hátrébb végzett volna az üzleti tevékenységei nélkül.

A top 10-es lista alább tekinthető meg, nem meglepő módon Michael Schumacher áll az élen Lewis Hamilton előtt, majd Alonso, Räikkönen és Lauda következik.

Michael Schumacher – 889,6 millió dollár Lewis Hamilton – 422,6 millió dollár Fernando Alonso – 385,5 millió dollár Niki Lauda – 296,5 millió dollár Kimi Räikkönen – 270,6 millió dollár Jenson Button – 222,4 millió dollár Sebastian Vettel – 207,6 millió dollár Mario Andretti – 192,7 millió dollár Eddie Irvine – 177,9 millió dollár Alain Prost – 148,2 millió dollár