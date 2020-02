„Minden egyes lépésről tájékoztattuk az FIA-t a DAS-szal kapcsolatban”

„Szerintünk azt jelenti ez a rendszer, hogy az autó beállításain változtatsz menet közben” - nyilatkozta az Auto Motor und Sportnak. „Ha a Red Bull hivatalos panaszt nyújt be, akkor abban szerepelni fog, hogy a parc fermé szabályokat sérti a Mercedes.

A parc fermé, franciául ’zárt park’ szabály szerint a csapatok az időmérő kezdete után nem végezhetnek el nagyobb változtatást az autón, és a Red Bull csapatvezetője szerint a kerékösszetartás megváltoztatása megszegné ezt a szabályt.

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Fotó készítője: Red Bull Content Pool

Horner a rendszer biztonságossága is felvet kérdéseket. „A kerékállás változásával változik az aerodinamika is. Az FIA-nak fel kell tennie azt a kérdést magának, hogy tényleg ezt szeretné-e.”

„Ha tényleg mindenki le akarja másolni, az egy nagyon drága vicc lesz” – zárta a brit csapatfőnök. A Ferrari azt jelezte, hogy ők nem fogják kifejleszteni a megoldást.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke áll elébe a vizsgálatnak.

„Minden egyes lépésünkről tájékoztattuk az FIA-t, miközben fejlesztettük a DAS-t. Ők megfelelőnek találták. Ha valaki vitázni szeretne erről, vagy politikusosdit játszani, akkor persze még megváltozhat az FIA véleménye.”

„Mi ennél sokkal nyugodtabbak vagyunk. Nem arról van szó, hogy 1 másodpercet jelent körönként, de talán pici előnyt tud adni, de ha nem, akkor majd máshol megtaláljuk azt.”

A DAS rendszerrel a pilóták a kormány előre és hátra mozgatásával állítani tudják az első kerekek kerékállását. A megoldással az egyenesekben csökkenthető a gumik kopása, valamint a légellenállás csökkentésével a végsebességet is növelheti.

2021-re már biztosan be lesz tiltva a rendszer, mert az FIA lezárta azt a kiskaput, amit a Mercedes is kihasznált, de az továbbra is kérdéses, hogy mennyit fogja idén használni a Mercedes a rendszert, és egyáltalán használhatja-e, ha tényleg vizsgálat indul ellenük Ausztráliában.

Max Verstappen és Alexander Albon, a Red Bull-Honda két versenyzője lehetőséget kapott arra, hogy meghajtsa a Red Bull és az Aston Martin közös fejlesztését, a Valkyrie-t.