Minden, amit a Szaúd-arábiai Nagydíjról tudni kell

Az első Szaúd-arábiai Nagydíj az ország második legnagyobb városában, a nyugati partnál található Jeddah-ban kerül majd megrendezésre. A verseny utcai pályán zajlik majd, azonban a jövőben egy épített pálya átadása is szerepel a tervekben.

A festői szépségű Jeddah a Vörös-tenger partján fekszik, 3,5 milliós lakossággal rendelkezik. A pálya vonalvezetése még nem végleges, de valahol a Corniche területén lesz kialakítva, ami egy nagyjából 30 km-es tengerparti üdülőövezet. Valószínű, hogy a pálya egy pontjáról jól látható lesz majd a tengerpart.

Még több F1 hír: Újabb részlet derült ki a 2021-es versenynaptárról

A szervezők esti versenyt szeretnének rendezni a pályán, ami még különlegesebbé tenné a hétvége hangulatát. Számításaik szerint az F1 egy hatalmas fesztiválhoz hasonló atmoszférát hoz a városba.

Ha nem is szorosan, de Szaúd-Arábia már korábban is kapcsolatba került az F1-el: a Saudia nevű légitársaság például 1978-tól a Williams szponzora volt, és 1980-ban a csapat első világbajnoki címét is együtt ünnepelhették. Rajtuk kívül más szaúdi támogatók is voltak.

Szaúd-Arábia a közelmúltban a Formula E és a Dakar Rally mezőnyét és vendégül látta. A Saudi Aramco, mely a világ egyik vezető energetikai és vegyipari vállalata, az F1 egyik kiemelt partnere. A cég a jövőben komoly szerepet vállalhat abban, hogy a sport átálljon a megújuló energiaforrások használatára.

Saudi Aramco Fotó készítője: Saudi Aramco Corporate

Bár az F1-ben sosem versenyzett szaúdi versenyző, a 2018-as Francia Nagydíjon egy Szaúd-arábiai hölgy, Aseel Al-Hamad teljesített néhány bemutató kört a Renault volánja mögött. Szaúd-Arábiában a nők éppen ezen a napon kaptak jogot arra, hogy jogosítványt szerezzenek.

A Formula E és a Dakar Rally mellett Szaúd-Arábia olyan nemzetközi sporteseményeknek adott otthont, mint a spanyol és az olasz szuperkupa a labdarúgásban, golftornák, boxmérkőzések, vagy nemzetközi teniszmeccsek. Szintén Szaúd-Arábia lesz a helyszíne a 2021-ben induló Extreme E első fordulójának. Ez az a bajnokság, ahol Lewis Hamilton és Nico Rosberg is saját csapatot indít.

A hangulatra vélhetően nem lesz panasz az első szaúdi versenyen. A Formula E első versenyén élő zene, számos program valamint 40 ezer néző növelte az esemény színvonalát. Érdekesség, hogy az ország lakosságának 70%-a 30 éven aluli.

Az F1 célja az, hogy a sport által minél több országba, minél több kultúrához elérjen, és a közös élmények által összehozza az embereket egymással.

Jövőre nem lesz Pink Mercedes