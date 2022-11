Minden, amit a Pirelli keddi tesztjéről tudnod kell

Az F1 költségcsökkentő tesztkorlátozásai miatt az abu-dzabi gumi és újoncteszt is egynaposra rövidült. A tesztet kedden magyar idő szerint reggel 6 óra és délután 3 óra között tartják majd, és mind a 10 csapat 2 autóval vesz majd részt rajta – csak az egyik autót vezetheti a csapat állandó pilótája, a másikat egy olyan juniornak kell, aki 2 futamnál kevesebben állt rajthoz.

Az előző évtől eltérően a csapatok csak a Pirelli új, 2023-as gumijait használhatják majd, így viszont egy pár újonc, mint Piastri és Sargeant, akik jövőre már ott lesznek a rajtrácson, fontos tapasztalatokat szerezhet.

A csapatok korábban Austinban és Mexikóvárosban a második szabadedzésen próbálhatták ki a Pirelli 2023-as gumijait, azonban akkor „vakon” kellett felrakniuk a Pirelli által meghatározott keverékeket, ezek közül pedig nem mindegyiket válogatták be a végleges kínálatba.

A 2023-as szabály szerint már Abu-Dzabiban is 2 óráig, 70 fokon melegíthetik majd a csapatok a gumikat. Az állandó és a juniorpilóták rendelkezésére is eltérő gumik állnak majd: az állandó versenyzők 10 szettet kapnak, köztük a Pirelli legkeményebb keverékeivel, míg a juniorok csak 8 szettet kapnak a pálya tulajdonságaihoz legjobban passzoló C3-C4-C5 keverékekből.

A Pirelli vezető mérnöke, Simone Berra szerint azért döntöttek így, hogy „a fiatalok megőrizhessék a magabiztosságukat az autóban” a pályán egyébként is használt keverékekkel, miután egyik csapat sem szeretné az autóját a falban látni egy olyan gumi miatt, amelyet nem is használnának normál körülmények között a pályán.

A csapatok és a pilóták idén elsősorban az első gumik alulkormányzottságára panaszkodtak, a Pirelli egy új szerkezettel és a minimumnyomás csökkentésével próbálja kiküszöbölni ezt.

A 2023-as szezon érdekessége lesz az is, hogy már nem 5, hanem 6 keveréket szállít majd a Pirelli, miután a C1 elé berakják a C0-nak elnevezett keveréket is. Berra hozzátette, hogy egyes versenyzők már kipróbálták ezt a gumit Austinban.

„Azt a visszajelzést kaptuk, hogy a C1 gumik tapadása nem volt megfelelő, ezért egy teljesen új C1-es keveréket készítettünk. A 2022-es C1-es keverék jövőre már C0 néven fog szerepelni, és csak a gumik szempontjából legmegterhelőbb pályákon fogjuk használni azokat, mint Silverstone, Szuzuka, Katar.”

A Pirelli azt is megerősítette, hogy a 2023-as szezon kezdete előtt több privát tesztet is szerveznek, elsősorban az új esős gumik tesztelésére. Az esős teszteket a Paul Ricardon és Fioranóban, a Ferrari saját tesztpályáján tartják majd, míg Portimaóban már a 2024-es konstrukciókat fogják tesztelni. Egyelőre a Ferrari, az Aston Martin és az AlphaTauri jelezte a részvételi szándékát, de a Mercedes is érdekelt lehet.

„Megkérdeztük a csapatoktól, hogy ráérnek-e, egy páran pedig már válaszoltak is. Elsősorban az intermediate és az extrém esős gumikon dolgozunk majd, mert ilyenkor a legreprezentatívabbak a körülmények.”

Mivel még nem ismertette az összes csapat, hogy pontosan kik vezetik majd az autóikat a teszt alatt, a pilóták beosztását később közöljük mi is.