Minden a terv szerint az AlphaTaurinál

A Toro Rosso hosszú idő után nevet váltott, és AlphaTauriként kezdte meg a barcelonai teszten a 2020-as forma-1-es szezont. A gárdában ugyanakkor más jelentős változás nem történt.

És mivel a szabályok sem változtak, az AlphaTaurinál is a tavalyi remekléshez igazították az idei elvárásokat is. Vagyis a Franz Tost vezette gárda is a középmezőny elejébe vágyik, az ötödik helyet célozza meg.

"Minden együtt van a jó eredményhez. Van egy jó autónk, a Hondában pedig egy fantasztikus partnerre leltünk, amely a téli hónapokban is keményen dolgozott, hogy a teljesítményen és a megbízhatóságon" - mondta az AlphaTauri csapatfőnöke.

"És először van két olyan pilótánk, aki már tapasztalt az F1-ben, új érzés úgy Melbourne-be menni, hogy már mindkét versenyző jól ismeri a pályát. És az egész csapat összerázódott" - jelentette ki a csapatfőnök

"Tapasztalt mérnökökkel dolgozunk, és ha ezek az összetevők összejönnek, akkor lehetek optimista a céljainkat illetően" - jelentette ki Tost.

Az ehhez vezető út első állomása a hatnapos barcelonai teszt kezdete volt, és a főnök szerint szerdán minden úgy alakult, ahogy azt eltervezték. "Eddig minden a tervek szerint halad. Mivel az első napon minél több aerodinamikai mérést akartunk elvégezni, mindenféle állványokkal mentünk pályára, amivel az első és hátsó részét vizsgáltuk az autónak" - mondta Tost.

"Fontos, hogy megértsük, hogy minden összepasszol-e azzal, amit a szélcsatornában és a CFD-vel mértünk. Ezt a folyamatot minden új autóval el kell végezni. Mondhatom, hogy rengeteg adatot szereztünk, és remélem, hogy a lehető leghasznosabban tudjuk majd felhasználni" - mondta Tost.

"A középmezőny nagyon szoros, századok a különbségek. Nagyon-nagyon keményen kell dolgozni, hogy a középmezőny élén legyünk" - mondta a csapatfőnök. "Ez viszont nagyon jó a Forma-1-nek, az emberek ugyanis ezt szeretnék látni."

"Eddig semmi probléma nem merült fel, és remélem, hogy ez így is marad. De látjuk, hogy másoknak sincs sok gondjuk, mivel szinte az összes csapat legalább ötven kört tett meg. Ez jól mutatja, hogy a Forma-1-ben milyen magas a megbízhatósági szempont" - mondta Tost.

Egy igazán extra F1-es felvételt kaptunk, amiben szemkamerás képből nézhetjük meg az AlphaTauri első méterein a misanói versenypályán.