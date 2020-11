"Mindannyian veszítünk, ha a világbajnoki negyedik ülés nélkül marad"

„Tragédia lenne, ha Perez kiszorulna a Forma-1-ből...” – írta a hét elején Ross Brawn a Török Nagydíj értékelésében és őt idézi Will Buxton szakíró is mai bejegyzésében, aki szerint ennél többet nem is nagyon kell mondani: „Perez mára a Forma-1 egyik legmegbízhatóbb, legmeggyőzőbb pilótája lett.”

Buxton első körben arra a tényre mutat rá, hogy Perez kilencszer állt eddig pályafutása során a dobogón, és ezek közül egyszer sem topcsapatnál: „Valószínűleg máig bánja a McLarennél elszalasztott lehetőséget, de pont a minap nyilatkozott úgy, hogy már készen állna egy lehetőségre az egyik élmenőnél.”

Szerinte Perez története egyre inkább egykori csapattársáéra, Nico Hülkenbergére kezd hasonlítani, aki tavaly év végén kellett, hogy ott hagyja a Forma-1-et, egyesek szerint kevésbé tehetséges pilóták miatt, és ugyanezek a hangok kezdenek hangosodni most is.

„Soha nem volt még ilyen jó formában. Soha nem volt ilyen felkészült. Soha eddig nem érdemelt meg egy esélyt egy topcsapatnál annyira, mint most.” – írja Buxton a Forma-1 hivatalos oldalán közzétett véleménycikkében, melyben rámutat a tényekre is.

Perez a negyedik a világbajnokságban, úgy, hogy két futamot kihagyott, mert elkapta a koronavírust. 30 ponttal vezet Alex Albon előtt és 41-gyel csapattársa, Lance Stroll előtt: „Feldolgozhatatlan, de nagyon úgy néz ki, hogy a pontverseny negyedik helyezettje ülés nélkül fog maradni, és ezzel mindannyian veszíteni fogunk.”

