Minardi: „Verstappen a favorit, de a Ferrari jól ment a hosszú etapokon”

Már csak napok vannak hátra a 2024-es szezon rajtjáig, és az autóbemutatók és az első és egyetlen előszezoni teszt után már nincs hová bújni, hiszen nemsokára kiderül, kinek hogy sikerült az idei autója.

Ha a tesztet vesszük alapul, akkor elég egyértelmű, hogy még mindig a Verstappen-Red Bull csomag van elöl, hiszen a megújult RB20-as nemcsak innovatív, de rendkívül gyors és kiegyensúlyozott is a kezdeti menetek alapján. Emiatt pedig természetes, hogy a különböző listákon is ők szerepelnek az első helyen.

„Jelenleg a favorit továbbra is Verstappen, majd jönnek a többiek. A hollandnak megvan az az előnye, hogy egy olyan szezon után vagyunk, ahol nem voltunk tisztában a benne rejlő potenciállal. Most 24 futam lesz, és remélhetőleg nem lesz monoton a bajnokság. Remélem, az üldözők találtak valamit, ami megnehezítheti a Red Bull dolgát” – nyilatkozta az Italpressnek Minardi.

Sokakhoz hasonlóan tehát ő is reméli, hogy valaki közelebb kerülhet a bikásokhoz, és van is egy tippje, melyik alakulat teheti ezt meg: „A korai tesztek alapján a Red Bull autóját kell legyőzni, és nem csak azért, mert akkora előnyük volt, amelyet nehéz ledolgozni három hónap alatt.”

„Van azonban néhány pozitív jel a többi csapat esetében is, akik elkezdtek közeledni a Red Bull teljesítményéhez. Engem például igazán lenyűgöztek Carlos Sainz hosszú etapjai a köridők és a gumikopás tekintetében egyaránt. Verstappen is erős szimulációt futott, de tavalyhoz képest most versenyképesebb szezonra számíthatunk.”

A Red Bull idénre meglepő koncepcióváltás eszközölt új autóján, melynek hátteréről a technikai igazgatójuk beszélt.