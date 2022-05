Minardi szerint hiába gyors a Red Bull, ha a Ferrari autója megbízhatóbb

A másfél hét múlva megrendezésre kerülő Spanyol Nagydíj úgy tűnik, jó képet adhat arról, hogyan is állnak a Ferrari és a Red Bull Racing erőviszonyai. Giancarlo Minardi számára is izgalmas hétvége lesz, amire kilátogathat, bár állítása szerint végleges képet Barcelonában sem kaphatunk majd az erőviszonyokról.

Charles Leclerc a szezon elején villámgyorsan elhúzott a világbajnokságban, de az elmúlt hetekben Max Verstappen elkezdett felzárkózni. Imolai és miami győzelmei után a két pilóta között mindössze tizenkilenc pont a különbség a monacói javára, ami elsőre még mindig soknak tűnhet, de egy esetleges Leclerc-kiesés esetén már Verstappen lenne az élen.

Emiatt is a Spanyol Nagydíj mindkét pilóta számára fontos verseny lesz. Hagyományosan a spanyol futam az a hétvége, amikor a csapatok fejlesztésekkel rukkolnak elő, és úgy tűnik, a Ferrari is ezt teszi majd. Minardi szerint azonban a bajnokság más területeken is változást hoz majd ezen a hétvégén.

„Fontos igen, de biztosan nem döntő. Még nagyon sok futam van hátra, és túl korai ilyen szempontból beszélni. Kétségtelen, hogy a Ferrari egy kicsit le van maradva a teljesítmény tekintetében, és dolgozniuk kell, de figyeljünk egy másik tényezőre is” - mondta Minardi, az autó megbízhatóságára utalva, az OASporttal folytatott beszélgetésben.

A hírek szerint azonban a Red Bull már rengeteget költött, miközben az autó megbízhatósága még korántsem tökéletes, gondoljunk csak Sergio Perez hétvégi malőrjére, ahol a mexikói alatt egyszerűen lelassult az autó egy szenzorprobléma miatt. A megbízhatóság pedig egy kulcskérdés lehet az idei szezonban, hiszen hiába gyors egy autó, ha nem tudja befejezni a futamokat.

Ilyesmiről egyelőre szó sincs, azonban az erőforrások amortizációja még mindig nem teljesen ismert, így várhatóak újabb meglepetések, tehát jó, ha a csapatoknak van egy kis „félretett pénze”. A Ferrari azonban híres arról, hogy képesek egy-egy fejlesztés nagyon elrontani, így az olaszok oldalán pedig ez lehet az egyik döntő kérdés.