Minardi: Hat világbajnoki címre képes pilóta van, Hamilton nincs köztük

A melbourne-i győzelme után Carlos Sainz egyre több elismerést kap a neves Forma-1-es szakértőktől, sőt sokan egyenesen úgy vélik, hogy a Ferrari részéről óriási hiba volt elengedni a spanyolt Lewis Hamilton kedvéért.

Ezekhez a hangokhoz csatlakozott most Giancarlo Minardi, aki évtizedekkel ezelőtt csapattulajdonosként olyan pilótáknak biztosított lehetőséget, mint Fernando Alonso. A szakértő olasz most is a fiatalokat favorizálja, így megtartotta volna a spanyolt.

„Nem igazságos, hogy Sainzot nem ismerik el olyan természetes tehetségként, mint Leclerc-t, pedig ő is veleszületett tehetség” – vélekedett Minardi a Corriere dello Sportnak adott interjújában, amikor a spanyol futamgyőzteséről kérdezték.

„Nincs mit irigyelnie a legjobbaktól, és azon hat pilóta közé tartozik, akik a megfelelő autóval a világbajnoki címre aspirálhatnak: Verstappen, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri és Russell” – folytatta az egykori csapattulajdonos.

Érdekesség, hogy Minardi a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont lehagyta a felsorolásból, ám ez nem a véletlen műve, hiszen a Forma-1-től visszavonult szakember szerint a Ferrari csak közvetve profitálhat a brit érkezéséből.

„Egész életemben a fiatal versenyzőket részesítettem előnyben. Az egyetlen dolog, amit Hamilton tehet, hogy értékes technikusokat hoz (a csapathoz).”

Eközben a neves Forma-1-es szakértő szerint a Forma-1 spanyol pilótája egyáltalán nem akar a Mercedeshez igazolni, annál inkább el tudja képzelni őt az Aston Martinnál.