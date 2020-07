Minardi a Ferrariról: vegyenek vissza az alázatosságból, ha valaki hibázik, azt mondják meg

A Ferrari 2020-as visszaesése könnyen visszavezethető az FIA motorvizsgálatára, de Maranellóban emellett sincs minden rendben, és a kiábrándító teljesítmény miatt elkezdtek a felszínre kerülni a felépítési hiányosságaik.

Tegnap hivatalosan is reagált a Ferrari a technikai részlegének átalakításával, amit most már „teljesítményfejlesztési” osztálynak hívnak. Minardi még az átszervezés bejelentése előtt adott interjút a Corriere della Sera-nak, amelyben a Ferrari helyzetéről beszélt, számolt be a FormulaPassion.it.

„A Ferrari az egyetlen csapat, akik nem fejlődtek semmit tavalyhoz képest, pedig ugyanazok a gumik, és egy szabálykorszak végén járunk, amelyet még egy évvel kitoltak a koronavírus-járvány miatt.”

Sebastian Vettel, Ferrari, on the grid Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nincs szó katasztrófáról, ez van, de egyértelműen magával az autóval van a probléma. Hibást keresni, vagy embereket kirúgni emiatt nincs semmi értelme. Mindenkinek be kell számolnia a hibáiról, a kirúgások csak azt jelentik, hogy még egy évet elveszít a csapat.”

„Már így is nagyon értékes időt veszíttettek, különösen, hogy ekkora a különbség a Mercedeshez képest, akiket alig bírnak megközelíteni.”

„Ez egy különleges év, amikor 3 verseny jön egymás után folyamatosan, a megbeszéléseket online tartják, nem otthon egy asztal körül, ami szintén számít, és idén láthattunk már pár hibát is.”

„Ebben a helyzeteben különösen fontos, hogy reagáljon a csapat, adjon nagyobb bizalmat azoknak, akik dolgoznak, de vegyen vissza egy lépéssel az alázatosságból: ha valaki hibázott, akkor azt meg kell mondaniuk.”

