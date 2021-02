Milyen opciói vannak az F1-nek egy második futamra az Egyesült Államokban?

Nem újkeletű az F1 azon törekvése, hogy megvesse a lábát az Egyesült Államokban, és a botrányos 2005-ös futamot talán már elfelejtették a tengeren túlon. Az elmúlt években a US jelenléte csak tovább nőtt az F1-ben: a 2016-ban Gene Haas alapított amerikai licensszel futó csapatot, egy évvel később pedig a teljes sport a Liberty Media tulajdonába került, ahol Chase Carey meg is kezdte a sport átformálását.

Careynek eltökélt célja volt, hogy még az ő vezetése alatt hozzáadjanak egy második amerikai futamot a naptárhoz, azonban végül ez a terve nem valósult meg, egyelőre.

Őt Stefano Domenicali követte az F1 élén, az olasz üzletember érkezésével azonban egyáltalán nem csökkentek a Liberty terjeszkedési törekvései:

„A tervünk az, hogy a jövőben még nagyobb legyen a jelenlétünk az Egyesült Államokban, egynél több futammal” – jelentette ki a beiktatását követően Domenicali. „Austin nagyon fontos szerepet játszott a naptárunkban az elmúlt évek során, és ez így lesz a jövőben is, már most tárgyalunk velük a szerződésünk meghosszabbításáról.”

A Liberty Media egyik „szerelemgyereke” a 2017-es érkezése óta a Miami Nagydíj gondolata. A floridai verseny az eredeti tervek szerint már 2019-ben bemutatkozhatott volna a versenynaptárban, azonban kivételes módon még csak nem is a koronavírus-járvány játssza a legnagyobb szerepet a futam csúszásában.

Eredetileg utcai verseny lett volna Miamiban is, és hasonlóan Szingapúrhoz, ismét a kikötő övezet adhatott volna otthont a vonalvezetésnek. A helyi hatóságok és a lakosok azonban megfúrták ezt a tervet, és már szinte az is biztos, hogy közutakat nem használhatnak fel a vonalvezetés kialakításánál.

Az F1 B-terve jelenleg az, hogy a Miami Dolphins NFL csapat stadionjának parkolójában alakítanák ki a vonalvezetést, ezzel kapcsolatban pedig együtt dolgoznak a franchise vezérigazgatójával, Tom Garfinkellel is.

Annak ellenére, hogy továbbra is nagyon sok a kétely a futam körül, és a 2021-es előzetes naptárba sem került be Miami, Domenicali megerősítette, hogy továbbra is annak van a legnagyobb esélye, hogy Miamiban kerül megrendezésre az F1 második újkori futama:

„Nem titok, hogy a legelőrehaladottabb állapotban a tárgyalások Miamival állnak” – jelentette ki a múlt hónapban. „Miami belépésére van a legnagyobb esély jelenleg.”

A 2020-as szezonba beugró „hagyományos” helyszíneket azonban remekül fogadták mind a rajongók, mind a pilóták, és az F1-nek egy folymatos identitásháborút kell önmagával is vívnia a klasszikus, és az új, elsősorban városi környezetbe épített pályák miatt.

Miami „biztosnak” tűnő helye mellett azonban az F1 továbbra is aktívan keresi a lehetőségeket, és az utóbbi időben ismét előbukkant az F1-et korábban 8 éven át fogadó Indianapolis neve, ami szinte minden motorsportot követő rajongó neve előtt ismert.

Erre azután kerülhetett sor, hogy 2019 végén Roger Penske tulajdonába került az Indianapolis Motor Speedway, illetve a teljes IndyCar is, Penske pedig őszintén hangoztatta azt, hogy visszahozná a száguldó cirkuszt az amerikai motorsport egyik legikonikusabb helyszínére.

Annak ellenére, hogy Carey nem nagyon nyilatkozott Indianapolisról, mint lehetséges helyszínről, a Motorsport.com információi szerint több privát tárgyalást is tartottak már a Penske birodalom és a Liberty között.

Domenicali elmondása szerint az Egyesült Államok más részéről is kopogtattak már náluk, de ők „nincsenek még azon a szinten, ahol azt mondhatnám, hogy igen, akkor megyünk versenyezni.”

Ahhoz, hogy az F1 feldobja a saját imidzsét az Egyesült Államokban, jó eszköz lehet a szombati sprintfutamok ötlete is: ahogyan az Indy 500 is egy kiemelkedő esemény az IndyCar versenynaptárában, az F1 is tarthatna egy egyedi, csak az amerikaiaknak szóló versenyhétvégét, amivel talán könnyebben megragadhatnák a még közömbös, de motorsport kedvelő közönséget.

Domenicalinak afelől sincsenek kétségei, hogy előbb-utóbb bekerül egy második amerikai futam is a naptárba, amit a sport feltörekvő népszerűsége indokol: annak ellenére, hogy a 2020-as szezon futamait jórészt Európában tartották, ami kissé kényelmetlenül folyamatos reggeli közvetítéseket jelentett, az ESPN Forma-1-es nézőszámai szinte alig változtak.

Ismét előjöhet azonban a „nincs kinek szurkolni” probléma amerikai szempontból, mivel az F1-hez talán korábban legközelebb álló, az F3-ban remek idényt futó Logan Sargeant a megfelelő támogatások nélkül saját elmondása szerint nem biztos, hogy folytatni tudja az együléses pályafutását, és már kijelentette azt is, hogy érdekli az IMSA sportautóbajnokság.

Pilóta nélkül azonban továbbra is kétséges, hogyan tudja az F1 megvalósítani azt a „folyamatos híráramot” – ami Domenicali legfontosabb törekvése lenne az amerikai piacon:

„Az Egyesült Államokat minden egyes nap el kellene árasztanunk Forma-1-es hírekkel. Egyszerűen nincs értelme évente egyszer odamenni, tolni egy elképesztő kampányt az austini hétvége előtt, azután pedig ismét hallgatni egy évig. Már most nagyon erős terveink vannak az amerikai kommunikációnkkal kapcsolatban. A megfelelő információt kell a megfelelő csatornákon keresztül eljuttatnunk az emberekhez. Ennek a kialakítása sok időbe telik majd, de az biztos, hogy nagyon kifizetődő lesz.”

