Milyen okok vezettek a Haas maradásához a Forma-1-ben?

A Haas 2016-ban igen egyedi modellel lépett be a Forma-1-be, amit csak lehetett, megvásárolták a Ferraritól, a karosszéria fejlesztéssel pedig a Dallarát bízták meg, szinte azonnal sikereket elérve.

A 2019-es szezon azonban katasztrofálisan alakult a csapat számára, a Rich Energyvel belefutottak egy kalandor milliárdosba, ami nem tett jót a csapat megítélésének, a VF-19 pedig a versenyeken reménytelenül rossz volt, a csapat a szezon során nem tudta megoldani az elsősorban gumikezelési problémáit.

Maga Gene Haas is azt mondta a Netflix sorozatában, a Drive to Survive-ban, hogy nem tudja, van-e értelme fenntartani a csapatot, míg a Magyar Nagydíjon Romain Grosjean nyilatkozott úgy, hogy „az elefánt a szobában” a csapat jövője, amiről ő sem tudott még biztosat mondani.

Az új Concorde egyezmény azonban a korábbinál eltérő pénzügyi elosztásokat vezetett be, Günther Steiner pedig a RACER-nek adott interjújában fejtette ki a csapat helyzetét.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Ez egy valódi elköteleződés” – mondta Steiner a Haas aláírása kapcsán. „Nem folytathatod úgy, hogy talán csinálni fogod, talán nem. Igen, jelenleg szenvedünk még, de tudjuk ennek az okait, csak újra kell építenünk magunkat. A következő szezon is nehéz lehet még, de FOM remek munkát végzett: így is van értéke a csapatnak.”

„A nyereményalapot is igazságosabban osztják el, mint korábban, szóval van esélyed arra, – ha jó munkát végzel – hogy már profitálj is belőle! Egy biznisz első lépése az, hogy ne veszíts pénzt, utána elindulhat a profitszerzés. Ennek így kéne történnie bárki számára. Gene azt látja, hogy ez megvalósulhat, szóval ez egy nagy lépés volt.”

„Ezen változtatások nélkül nem hiszem, hogy itt lettünk volna a jövőben is. Nehéz a helyzet, a nagy és kiscsapatok helyzete nagyon különböző, de az új szabályokkal, a költségsapkával, a pénzek újraelosztásával talán valami értéket mi is ki tudunk hozni.”

Romain Grosjean, Haas VF-20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Tisztelem azt, ami a múltban volt, és ami igen hosszú ideig jelen volt a sportban” – mondta Steiner a korábbi Concorde megállapodásokról, amelyek a nagycsapatokat mindig jobban jutalmazták, mint a kicsiket. „A kis és nagycsapatokat több, mint 20 évig megkülönböztették pénzügyileg, ezt nem lehet egyből megszüntetni, de most nagyot léptünk ebbe az irányba.”

„Az, hogy nagycsapatok is ekkora költségvetésre fognak lejönni, (a 145 milliós költségsapkára) az egészen fantasztikus. A pénz elosztását nem tudod egyenlővé tenni egyetlen szerződéssel, de minden a jó irányba mutatott.”

„A kis, és nagy változtatások relatívek, de szerintem ez attól is függ, te honnan nézed őket. Ha a mezőny végében vagy, akkor korántsem akkorák, mint amikor a 4., 5. helyen vagy, a legnagyobb változás akkor jön, amikor te is ott vagy, mint ahogyan mi is voltunk 2018-ban. Csak a százalékokat nézve, pont jó a változás mértéke, amiben megegyeztünk, az sokkal jobb a sport jövőjének szempontjából.”

Romain Grosjean, Haas F1 Team, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1 Team at the unveiling of the Haas VF-20 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ahogyan azt a RACER is írja, a historikus csapatok továbbra is bónusz pénzeket fognak kapni, de sokkal kevesebbet, míg ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Ferrari megtarthatta a különleges vétójogát.

„A következő évre különben is itt lesz a költségsapka” – mondta Steiner. „Jelenleg még nem érjük el ennek a plafonját, szóval a struktúránk változatlan marad. Szerintem jó pozícióban vagyunk a jövőre nézve, mert még sosem voltunk nagycsapat, van hova nőni.”

Steiner azt is elmondta, hogy nem fordítanak majd nagy erőket a 2021-es autó fejlesztésére, inkább benyelnek még egy rosszabb szezont, hogy 2022-re fókuszáljanak.

Kevin Magnussen, Haas VF-20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A fejlesztési tervünk nem változott erre az évre, különben is túl késő lenne már. Ha most mennénk a szélcsatornába, és kifejlesztenénk valamit, az csak az utolsó futamokra lenne itt, amivel mit érünk el? Csak milliókat költünk, akkor már jobb 2022-re fókuszálni, és befektetni a pénzt.”

„A nagy változások a 2022-es autóval fognak jönni. Le kell szegezni a fejünket, és dolgoznunk kell a 2022-es, új szabályok szerint. Az lesz a nagy lépés, ahol kiegyenlítődhet a mezőny. Egyenlő soha nem lesz, és miért is lenne? Aki a legjobb munkát végzi, az lesz a leggyorsabb.”

Steiner szerint az új Concorde is lehetővé teszi, hogy végre a munka minősége döntsön arról, hogy ki hol lesz a mezőnyben, a pénztárcájuk mérete helyett.

„Szerintem Gene ezért döntött a maradás mellett, mert ezt látja. Nagyon okos fickó, látja, hogy van még jövőnk itt, és nem függünk olyan külső dolgoktól, amelyeket nem tudunk befolyásolni, már a saját kezünkben van a sorsunk.”

„Most jó munkát kell végeznünk majd, hogy megmutathassuk, mennyire jók vagyunk, mert jelenleg ez csak attól függ, hogy mennyi pénzed van, akkorák a különbségek a kicsik és a nagyok között.”

Ajánlott videó: