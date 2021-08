Milyen lesz a Forma-1 következő motorja? Nagyinterjú az Alpine vezérigazgatójával – 2. rész

A hidrogén, mint alternatív üzemanyag, már egy ideje izgatja a mérnökök fantáziáját, idén pedig nagy lépést tett meg a Toyota a fuji-i 24 órás versenyen: egy gyárilag átalakított Corollával teljesítették a futamot, amelyet nem a Le Mans, Total, Oreca, és Red Bull által közösen fejlesztett H24 prototípusban látott üzemanyagcellás erőforrás, hanem egy 3 hengeres, hidrogénnel hajtott belső égésű motor hajtott meg.

A megoldás hátránya, hogy jóval kisebb hatékonysággal működik, mint az üzemanyagcellás hajtásláncok, amelyek egy elektromos motoron keresztül viszik a teljesítményüket a pályára, illetve a károsanyag kibocsájtásuk is jóval nagyobb az üzemanyagcellás társaikkal szemben, csak a hunyó éppen a nitrogén-dioxid. Rossi szerint ezeken felül van még egy pár körülmény, amelyek ellehetetlenítik a hidrogénes Forma-1-es autók „azonnali” bevezetését.

„Ez is egy olyan terület, amelyen folyamatosan dolgozunk Viry-ben – de nem feltétlenül a Forma-1 számára. Elméletileg megcsinálhatnánk ezzel a technológiával azokat az ordító V8-as vagy V10-es motorokat, de több okból is nehéz megvalósítani ezt az ötletet. Folyékony hidrogénre lenne szükségünk, a tározókat pedig mélyen a pályák alá, vagy legalább 200m-re azoktól kéne elhelyezni, mert egy berobbanó tank az egész pályát leradírozná, ami nem lenne annyira szórakoztató. Ezeken felül komoly befektetésekre lenne szükség a motorgyártók és a futamot rendező pályák részéről is.”

„Nem lehetetlen az elképzelés, inkább attól függ a megvalósíthatósága, hogy közösen kijelentjük-e, hogy megéri a befektetést. Akkor történhetne meg ez, ha a társadalom általánosan is a hidrogén fele fordulna. A hidrogén, mint megoldás, már egy ideje ott van a motorgyártók asztalán, de ez kicsit a tyúk vagy a tojás problémára emlékeztet.”

„Ha nincs kiépített infrastruktúra, mi nem fogunk hidrogénnel hajtott motorokat fejleszteni, a kormányoknak, Európának egységesen kéne elköteleznie magát egy ilyen befektetés mellett, ahogyan az most elkezdődött az elektromos töltőhálózatok kialakításával, addig azonban mi sem fogunk komoly összegeket befektetni a hidrogénbe, amíg senki nem mondja azt, hogy akkor minden hidrogén-tankokkal lesz tele.”

„Akkor még működhet a Forma-1 számára, ha fenntartjuk azt az elvet, hogy az F1 az autóipar laboratóriuma, szóval szerintem az előttünk álló 5-10 évben még döntést fogunk hozni erről a témáról.”

Az Alpine F1-es csapata mellett a Párizs melletti Viry-ben található motorrészleget továbbra is a Renault finanszírozza, és a Forma-1-es motorok továbbra is a Renault nevét viselik. A 2021-es szezon előtt a Renaultnak a koronavírus-járvány, és az arra válaszul bejelentett szabály és időpontváltozások miatt teljesen újra kellett szerveznie a fejlesztési programját: az eredeti terv szerint 2021-re és 2022-re is új motorral készültek volna, azonban a stratégiai döntésük értelmében 2021-et is beáldozták, hogy 2022-ben mindent egy lapra tegyenek fel.

Azonban amikor jövő télen/tavasszal az első teszten kigurul a pályára az Alpine autója, az lesz az egyetlen, amelyet a franciák motorja fog meghajtani. Ezt általában óriási hátránynak szokás elkönyvelni, miután jóval kevesebb adatot gyűjtenek majd például a 4 csapatot is ellátó Mercedeshez képest, azonban Rossi szerint a rövidtávú fejlesztési terveiknek ez még előny is lehet, hiszen a 2014 óta sok savat kapó, kissé elavult motorrészleg különösebb külső nyomás nélkül építhette fel újra magát.

„Ez jó is volt, mert gyorsabban tudjuk így fejleszteni a motort, a mások által ránk rakott nyomás, elvárások, kérések nélkül” – mondta Rossi, majd kifejtette, hogy mi ment félre a korábbi együttműködéseik alatt, bár azt nem nevezte meg, hogy a Red Bullra vagy a McLarenre gondolt-e.

„Nehézzé vált a helyzetünk, miután a partnercsapatunk által választott tervezési filozófia eltért a sajátunktól, amire válaszul elkezdtünk olyan motorokat fejleszteni, amelyek nem voltak teljesen egyformák, más karakterisztikákkal rendelkeztek, és még csak nem is ugyanazokra a konfigurációkra voltak optimalizálva. Ez a kelletténél jobban széthúzta a csapatot, és nem is igazán volt sok értelme az együttműködésünk szempontjából, mert vagy az ő kívánságaikat teljesítettük, vagy a saját csapatunkét, vagy legrosszabb esetben egyiket sem.”

„Kicsit megkönnyebbülést jelentett az, hogy csak magunkra koncentrálhattunk, de természetesen a jövőben majd szívesen látnánk 4 motort a mezőnyben 2 helyett, hiszen kétszer annyi adatot tudnánk szerezni. Szerintem a jövőben jobb munkát tudunk majd végezni, mert egy olyan irány felé haladunk, ahol kisebb a tervezési, és a szerkezeti szabadság, így könnyebben adhatunk majd el egy olyan motort, amelyik nagyon hasonlít a sajátunkéra.”