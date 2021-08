Milyen lesz a Forma-1 következő motorja? Nagyinterjú az Alpine vezérigazgatójával – 1 .rész

A 2021-es Magyar Nagydíj előtt az Alpine márka magyarországi bevezetésének alkalmából a magyar motorsport sajtó pár újságírójával leült egy exkluzív beszélgetésre az Alpine vezérigazgatója, Laurent Rossi, aki rendőri felvezetéssel sietett le a csütörtöki sajtónapot követően hozzánk, a Renault Magyarország éves eseményére.

A beszélgetés elsősorban a Forma-1 következő motorformulája körül zajlott, hiszen az F1 képviselői a két osztrák verseny között is asztalhoz ültek, konkrét részletek azonban egyelőre nem nagyon szivárogtak ki arról, hogyan nézhet ki a Forma-1 új, 2025-ben érkezhető motorja.

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, Laurent Rossi, CEO, Alpine F1, Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, on the podium

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images