Milyen időjárás várható a Kínai Nagydíjon?

Sanghajban általában elég hűvös időjárás szokta fogadni a Forma–1-et az évnek ezen szakaszában, és több esős vagy változó körülmények között zajló futamot is láthattunk már a múltban. Ha pedig hihetünk a Weather.com előrejelzésének, akkor most is van némi sansz arra, hogy esni fog az eső a három nap folyamán.

A legnagyobb százalékos esély ráadásul rögtön az első napon, vagyis pénteken van. Bár konkrét idősávokkal még nem rendelkeznek ezen a ponton, de az előrejelzések alapján 40 százalék az esélye annak, hogy pénteken megérkezik a csapadék a helyszínre.

Az első és egyetlen szabadedzést helyi idő szerint 11:30-kor rendezik majd, de lehet, hogy addigra már nem fogja fenyegetni a csapatokat az eső érkezése, mivel főként a délelőtti órákban lehet rá számítani.

Ami a hőmérsékletet illeti, az maximum 24 fokra emelkedhet, miközben enyhébb szélre is számítani lehet. Szombaton eközben az eső valószínűsége 21 százalékra csökken, és még akár a nap is kisüthet. Vasárnapra virradóan azonban ismét eleredhet az eső, ami akár azt is eredményezheti, hogy a futam napjára ismételten „zöld” lesz a pálya.

A csapadék megérkezésére itt összességében 24 százalékot adnak, ami nem tűnik túl soknak, így alapvetően el lehet mondani, hogy a mezőny többnyire száraz hétvégére számíthat, de mégis fennáll majd annak a veszélye, hogy az időjárás bármikor rosszra fordulhat. Arról nem is beszélve, hogy ezek még korai predikciók, így péntekig még sok minden változhat.