Milyen időjárás várható a 2024-es Japán Nagydíjon?

A Közel-Kelettől eltávolodva, a Forma-1-es versenyek időjárása is változékonyabbnak ígérkezhet, Melbourne-ben ez elsősorban a hőmérsékletben mutatkozott meg, Japánban azonban van esély rá, hogy csapadék borítja fel a megszokott ügymenetet.

A Weather.com előrejelzései szerint pénteken többnyire felhős időben rendezik majd meg a szabadedzéseket, bár 24%-ra mondják már ekkor, hogy esni fog. A csúcshőmérséklet 18 fok lesz, ami például a Mercedesnek jó hír lehet, ha valóban a túl meleg körülményeket nem szereti a W15-ös, ahogy állítják.

Szombaton egy fokkal hidegebb lesz a levegő hőmérséklete, emellett több lesz a felhő, esőre ekkor is 24% esélyt mondanak az időjósok. Vasárnap aztán 21 fok is lehet, azonban ekkor lesz a legnagyobb esély záporokra is, 44% - bár a korábbi Japán Nagydíjokról tudhatjuk, hogy ha itt elkezd esni, akkor könnyen lehet, hogy órákig nem áll el.

