Milyen idő várható a Kanadai Nagydíjon?

A Forma-1 Monacói Nagydíja történelmi sikert hozott, Charles Leclerc révén ugyanis első alkalommal tudott hazai versenyző nyerni a világbajnokság kezdete óta a hercegségben. Egy másik, nem olyan kellemes történelmi esemény is történt, ugyanis a bajnokság kezdete óta ismét először történt meg az, hogy az első tíz helyezett ugyanabban a sorrendben rajtolt és ért célba.

Most az Atlanti-óceán túloldalára repülnek a résztvevők, a hétvégén ugyanis Kanadában rendezik az idei szezon kilencedik fordulóját, mely előtt Max Verstappen vezet egyéniben, 32 ponttal Leclerc előtt. Ezt mondja ma a Weather.com a hétvégi időjárásról:

Pénteken többnyire felhős lesz az idő, de 60% lesz az esély arra, hogy elered az eső, elsősorban a második gyakorlás idejére mondanak záporokat. Enyhe szél mellett a hőmérséklet nem lesz valami magas, 22 Celsius-fok lehet a maximum.

Szombaton szintén 60% lesz az esély záporok kialakulására, így az időmérőt is megkavarhatja az időjárás. A szél is fel fog erősödni a többnyire felhős napon, míg a hőmérséklet csökken, mindössze 20 Celsius-fok lesz a csúcs. Vasárnap is hasonlóan magas lesz az esélye a záporoknak, 60% ekkor is, a szél 8 km/h-sra erősödhet, míg a hőmérséklet 21 fokban maximalizálódhat.

Az Alpine közben úgy döntött, az év végén elválnak Esteban Oconnal az útjaik, a részletekről itt írtunk.