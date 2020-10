Minden jel arra mutat, van miért, de Kvjat nem aggódik Forma-1-es jövője miatt

Szerdán az AlphaTauri bejelentette, hogy 2021-ben is náluk versenyez Pierre Gasly, a másik ülésért pedig sorban áll Juki Cunoda, aki a hétvégi Emilia-Romagnai Nagydíj után egy kétéves tesztautóját fogja kipróbálni a faenzai csapatnak.

Amennyiben a Red Bull megválik Alex Albontól, ő is játékban lehet, de Danyiil Kvjat is, aki azonban mindössze 14 pontot szedett eddig össze csapattársa, Gasly 63-ához képest, aki Monzában futamot is tudott nyerni.

Amikor a Motorsport.com ennek tudatában a jövőjéről kérdezte, az orosz pilóta így felelt: „Őszintén szólva, nem aggódom. Nem számít. Ha jövőre a Forma-1-ben leszek, oké, ha nem, akkor ez van.” – mondta, majd hozzátette, még korainak tartja más bajnokságokban keresgélni:

„Jelen pillanatban egyáltalán nem gondolok erre, nem ez az elsődleges. Megengedhetek magamnak egy év szünetet, vagy bármit, szóval meglátjuk, én sem tudom pontosan, mi lesz. A hátralévő versenyeken a legjobbamat igyekszem adni, persze mindig ez a lehető legjobb, erre összpontosítani és várok, hogy ez mire lesz elég. Tudom, hogy bármi megtörténhet.”

Az egy év szünetre utaló kérdésre elmondta: „Ilyet nem mondtam, nem mondtam, hogy szünetet tartok, vagy hogy nem fogok tartani. Azt mondtam, minden lehetőség nyitott. A mostani őrült feltételek között bármi megtörténhet.”

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A végsőkig kell harcolni, minden esélyt kihasználni. Én mindent megteszek, amit lehet a hátralévő öt futamon, utána, bármi történjen, ez alapján tudok majd döntést hozni. Egyelőre nem kell erről gondolkodnom, csak azt mondtam, hogy megtehetem, hogy tarthatok szünetet és nem is félek meghozni ezt a döntést.”

Kvjat emellett azt a döntést sem kívánta kommentálni, hogy a Red Bull menedzsmentje nem az AlphaTauriból keres megoldást, amennyiben megválnak Alex Albontól: „Erre sem gondoltam. Az ő döntésük, ismerem a stratégiájukat, tudják, hogy mire van szükségük. Nem akarok beleavatkozni, ennyi. No comment.”

