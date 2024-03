Miért tarthatja meg a helyét Daniel Ricciardo az F1-ben a gyenge teljesítménye ellenére?

Daniel Ricciardo egyelőre idén nem tudja hozni Cunoda Júki szintjét az RB VCARB01-es autójában, amely miatt az új-zélandi sajtóban már meg is jelent egy olyan értesülés, mely szerint Helmut Marko ultimátumot adott az ausztrálnak.

Az új-zélandi Herald szerint Ricciardónak a következő két futamon, Japánban és Kínában kell fejlődést mutatnia, különben a Miami Nagydíjtól már Liam Lawson veszi át a helyét a Red Bull testvércsapatánál.

Még több F1 hír: Forma-1 Korábbi csapattársa sem érti, mi történt Ricciardóval

Az ausztrál Speedcafe viszont úgy tudja, a hír nem igaz, nem forog veszélyben Ricciardo ülése, és Marko is azt nyilatkozta, hogy nem adtak ultimátumot a nyolcszoros futamgyőztesnek.

Most az ESPN is arról írt, hogy biztonságban van Ricciardo ülése, ez viszont nem a teljesítményének, hanem elsősorban az üzleti értékének köszönhető: a lap szerint az ausztrál pilótának is köszönhető, hogy az RB körülbelül 35 millió dollárt zsebel be a Visa és a Cash App névadó szponzori megállapodásának köszönhetően, ez az összeg pedig jóval kevesebb lehetett volna Ricciardo jelenléte nélkül.

Eközben ezt a párost akarja szerződtetni 2025-re a Sauber, míg itt szavazhattok arról, jól döntött-e a Ferrari a Hamilton-Leclerc párossal.