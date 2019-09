Miért számították be mégis Bottas gyors körét?

Valtteri Bottas az Olasz Nagydíj időmérőedzésének harmadik szakaszában éppen gyors körét teljesítette, amikor Kimi Räikkönen a falnak csapódott, a finn kiesése miatt honfitársa már piros zászlós szakaszban zárta le gyors körét, vagyis elvileg érvénytelen volt. Végül azonban mégis beszámolták Bottas körét, amely a kaotikus hajrának köszönhetően elég volt a harmadik rajthelyre.

A Motorsport.com utána nézett, hogy végül miért számították be Bottas 1:19.354-es idejét, amely nélkül csak a kilencedik helyről indulhatott volna vasárnap. Bár a Mercedes finn versenyzője nem sokkal a piros jelzések után ért célba, végül beszámolták az eredményét, ugyanis a piros zászlós szakasznál nem az számít, hogy mikor hozták meg a döntést, még csak nem is az, hogy mikor jelenik meg az első jelzés, hanem hogy a közös kommunikációs csatornán mikor jelenik meg a hivatalos bejelentés a piros zászlós szakaszról. Erre azonban már Bottas célba érkezése után került sor, ezért a finn idejét még beszámolták a végelszámolásba.

Ennek ellenére Bottas így is balszerencsésnek érezte magát, a Mercedes finn pilótája ugyanis úgy érezte, hogy Räikkönen balesete befolyásolta a körét, amely lehetett volna jobb is. "Kimi balesete miatt már volt sárga zászló is, ezért már el kellett vennem a lábam a gázról, már akkor éreztem, hogy nem lesz meg a pole. Bosszantó, mert összejöhetett volna, de persze végződhetett volna rosszabbul is a mai nap" - jelentette ki Bottas.

