Miért ragaszkodik a Mercedes Lewis Hamiltonhoz?

Annak idején, a 2020-as szezon rajtja előtt Lewis Hamilton, Toto Wolff és Martin Brundle a Sky Sports interjúja során beszélgetett a felek hosszú távú terveiről. Akkoriban még meglehetősen magabiztosan álltak hozzá a kérdéskörhöz.

„Mindig nyitva tartjuk csatornákat, és biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben le fogunk ülni egymással” – jelentette ki Hamilton a szerződésével kapcsolatban majdnem egy évvel ezelőtt. „Nem érzem magam stresszesnek emiatt.”

„Csak arról van szó, hogy találnunk kell egy napot, amikor néhány órát együtt töltünk, ahogy ezt tettük a múltban is” – tette hozzá Wolff, aki szintén magabiztosnak tűnt, hiszen a korábbi években is sikerült egyezségre jutniuk.

Akkoriban tehát a kérdés sokkal inkább az volt, hogy mikor és hol jelentik be a felek az új szerződést, nem pedig az, hogy egyáltalán megszületik-e. Mivel a brit szerződése továbbra sincs megújítva 2021-re, így bizonyos forgatókönyvek szerint az sem kizárható, hogy a hétszeres világbajnok nem lesz ott az új idény rajtrácsán.

A 2020-as évben a koronavírus okozta világjárvány alaposan átformálta a kimondatlan szabályokat a Forma-1-ben, ami miatt a csapatok jelentős változtatásokat eszközöltek. A Mercedes esetében ráadásul ott van George Russell is, aki bebizonyította, hogy képes a brithez hasonló teljesítményre.

Sokakban felmerül a kérdés: ezek után a Mercedesnek miért érné meg kifizetni Hamilton csillagászati fizetési követelését? Miért nem ültetik be inkább a fiatal britet az autóba? A kérdés a dominanciába keresendő, hiszen Hamilton tapasztalata sokat segítene a 2022-re való átállásra, míg George esetében ez a fiatal kora miatt kérdéses.

Aztán ott van az a bizonytalansági faktor is, hogy hosszabb távon is bírná-e a nyomást a fiatal brit, mert habár a Szahír Nagydíjon lenyűgöző teljesítményt nyújtott, ez nem garancia arra, hogy a teljesítményét egy egész szezon során fenn tudja tartani, pláne a kulcsfontosságú pillanatokban.

Továbbá ott van a Mercedes kényelmes helyzete is, mely szerint Hamilton első számú státuszát Bottas nem veszélyezteti, de kérdéses, hogy mennyire tudná elfogadni a finn, ha Russell mellett ugyancsak a hátvéd szerepét tölthetné be. Várható, hogy a Red Bull most már két autóval fog támadni, tehát az összhang rendkívül nagy jelentőséget kap a német gyártónál.

Ezen felül ott van az év utolsó nagydíja, ahol Verstappen könnyedén a Mercedes előtt végzett, ez pedig még inkább arra sarkalhatja a csapatot, hogy Hamiltont favorizálják. Igaz, ez az eredmény csalóka lehet, hiszen a németek a hírek szerint letekert motorral versenyeztek.

A fő kérdés mégis csak 2022 lesz, ahol a szabályváltozásoknak köszönhetően nagyobb szerep hárul majd a pilótákra, akik sokat hozzá tudnak tenni egy csapat konzisztens teljesítményéhez. És egy megszokott, olajozottan működő gépezetet átalakítani egy új, nagy lehetőséget rejtő, de bizonytalan gépezetté meglehetősen nagy átgondolást igényel.

