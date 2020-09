Albon biztosan nem fogja olvasni ezt a cikket

Alex Albon sokszor került idén a reflektorfénybe, mert eddig nehezen tudta tartani a tempót csapattársával, Max Verstappennel az időmérőkön. A futamokon viszont általában figyelemreméltó teljesítményt nyújtott, és a múlt hétvégén Mugellóban megszerezte élete első F1-es dobogóját is.

Eközben Pierre Gasly, akit a 2019-es idény közepén váltott a Red Bullnál, újjáépítette renoméját, és erősen megy az AlphaTaurinál, ráadásul Monza óta már futamgyőztesnek is vallhatja magát.

Albon viszont elmondta, hogy ő nem aggódik a negatív találgatások miatt, és bízik csapata támogatásában, különösen Christian Hornerben és Helmut Markóban. „Nem figyelem a médiát. Tudom, hogy mindig beszélni fognak valamiről. Ez egy felkapott téma számotokra. Én azonban továbblépek.”

„Az én bizakodásom abból ered, hogy beszéltem Christiannal és Dr. Markóval is személyesen. És rengeteg támogatást érzek a részükről, az egész csapat részéről. Nyugodt vagyok. Tudom, hogy fejlődnöm kell, és fejlődni is akarok. Komolyan szeretném, és motivált is vagyok emiatt.”

„Szóval a sok támogatással, amely körülvesz, én boldog vagyok a jelenlegi helyzetemmel a csapatnál, és lehet azt mondani, hogy inkább a média generálja a hangokat.” Amikor megkérdezték Albontól, hogy mikor hagyta abba a hírek olvasgatását, ő a következőt válaszolta: „Ez egy olyan dolog. Mi az értelme nézegetni a telefonodat, ha csak a negativitást látod?”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nem igazán van értelme. Inkább arra használom azt az időt, hogy vacsorázzak, felmenjek a Netflixre vagy bármi másra. Persze jó érzés pozitív hozzászólásokat olvasni, de ugyanakkor észre kell venned, hogy ez egy ilyen játék.”

„Mindig lesznek találgatások, mindig lesznek kommentek. És mindenképpen el lehet mondani, hogy idén több van ezekből, mint korábban. A végén tudom, hogy ami számít, az a teljesítményem. Erre koncentrálok. A többit figyelmen kívül hagyom” – mondta határozottan Albon.

A médiát ismerve viszont teljesen mindegy, hogy mit csinál, amíg a csapat nem jelenti be, hogy jövőre is marad, addig beszélni fognak róla.

