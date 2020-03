Miért más a Honda-motor hangja, mint a többi gyártóé?

A Motorsport.com olasz kiadása arról számolt be, hogy a paddockban mindenki könnyen kiszúrhatta, hogy a Red Bull RB16 teljesen máshogy szólt a barcelonai pálya 10-es kanyarjában, mint a többi autó.

Miközben a többi autó motorja a 10-es kanyarnál teljesen kiengedett, addig a Red Bull Max Verstappen a volán mögött „motyogott”, mintha 1-2 henger nyitva maradt volna, és továbbra is szállított volna forgatónyomatékot.

Ez alapján a Motorsport.com szakírójának, Franco Nugnesnek a Red Bull Racing befújt diffúzoros időszaka jutott eszébe, amely majdhogynem verhetetlenné tette Sebastian Vettelt 2011-ben és 2012-ben, mivel körülbelül 1 másodpercet nyertek körönként ezzel a megoldással.

De abban az időben a motor egy 2.4 literes szívó V8-as volt, és sokkal több üzemanyagot tudtak az égéstérbe juttatni, annyira, hogy bizonyos kipufogószelep-beállítások esetén a Renault-motor képes volt előállítani a befújó hatást.

A leeresztő szelep mindig minimálisan is nyitva volt, és ezzel azt érték el, hogy az egyes hengerekhez jutó levegő+benzin kombinációt akkor is a diffúzorra fújta, amikor a pilóta elvette a lábát a gázpedálról.

Most más a helyzet, mert a turbó sok erőt elvesz a kipufogó-gázokból, és az egyetlen kipufogócsövet is az autó végére, feljebb helyezték, messze a padlólemeztől.

Tehát mivel is kísérletezhet a Honda? A Ferrari és a Renault is kísérletezett specifikus lefújószelep (wastegate) beállításokkal, amelyekkel alacsony sebességnél két kisebb kipufogó, (amelyet 2016-ban a hibrid motorok hangjának javításáért vezettek be) fújt ki extra gázokat, amelyeket a hátsó szárnya irányítottak, ezzel javítva a szárny hatékonyságát.

A hatás természetesen összehasonlíthatatlan a befújt diffúzor hatékonyságával, de az F1-ben minden apróságot megpróbálnak kihasználni az extra teljesítmény reményében. A plusz fújást a kompresszor is generálhatta, amit az MGU-H, a turbó hőenergiáját visszanyerő rendszer elektromos motorja aktiválhatott.

Így tulajdonképpen egy extra adagnyi levegő jutott az égési térbe, amit anélkül nyomott tovább a kipufogók felé a rendszer, hogy azt üzemanyaggal begyújtották volna. Ez a levegő távozott a folyamatosan nyitva lévő lefújószelep két kis kipufogóján, amit utána ráirányítottak a hátsó szárnyra. Ez aerodinamikai előnyökkel járt akkor is, amikor lassításnál a pilóta elvette a lábáról a gázt.

Ez egy rendkívül összetett megoldás, ami az égéskamrában történő két égési fázis közötti időt használta ki, de az RB 16 esetében úgy hallatszott, hogy egy áttörést értek el ezen a területen. A Red Bull autója továbbra is tele van érdekes megoldásokkal, és úgy néz ki, a Honda sem akart kimaradni az innovatív megoldásokból.

Csütörtökön került bejelentésre, hogy a Forma-1 fesztivált rendez Dél-Afrikában, egy héttel a Bahreini Nagydíj után! Természetesen a Red Bull is ott lesz, akik már „visszatérő vendégek”.