Miért kötelezte el magát ennyire hosszan Verstappen a Red Bull mellett?

Max Verstappen a Forma-1 jelenlegi mezőnyének egyik, ha nem legjobb pilótája. A holland mindössze egy formulaautós szezon után, 17 évesen ülést kapott a Forma-1-ben, amire korábban még sosem volt példa, és az FIA új szuperlicenc-rendszerének bevezetése miatt egy ideig ez még biztosan így marad.

És bár a tehetsége nagyon egyértelmű volt, a fiatal versenyző sok hibát vétett, olykor túlerőltette és hibázott, míg máskor túl agresszív volt a pályán. Viszont idővel egyre érettebb versenyzővé vált, és a 2019-es szezon már az ötödik éve volt a Forma-1-ben.

Az egyik legfontosabb pillanat a 22 éves versenyző karrierjében fejlődés szempontjából a 2018-as monacói harmadik szabadedzésen elkövetett hibája volt, amely miatt nem tudott részt venni az időmérő edzésen, miközben az akkori csapattársa, Daniel Ricciardo a pole-ból futamot nyert – tehát az FP3-on elkövetett hiba megfosztotta őt a győzelem lehetőségétől.

Vélhetően ez felnyitotta Verstappen szemét, hogy változtatnia kell, hogy szintet lépjen. Azóta pedig egy érettebb Verstappent látunk, aki természetesen továbbra is ember, így megesik, hogy hibázik, viszont sokkal kevésbé jellemző rá a pályán az a meggondolatlanság, ami a Forma-1-es karrierje elején jellemezte.

Tehát egy gyors, fiatal és érett pilótáról beszélhetünk a személyében. Mi kell még? Nos, a nyilatkozatai kapcsán már nem igazán tudunk olyasfajta megfontoltságról beszélni, ami a pályán egyre inkább jellemzi őt. A Ferrarinál például biztosan nem tett jót a renoméjának, hogy Austinban azt mondta a maranellóiak gyengélkedését látva, hogy „ez történik, ha befejezed a csalást”.

Még több F1 hír: Marko elárulta, Vettel beajánlotta magát a Red Bullhoz 2021-től

Márpedig a Forma-1-ben csak egy dolog az, hogy mennyire vagy jó versenyző, elképesztően sokat számít az is, hogy jól igazolj. Példák sorolásába nem mennék bele, de vannak olyan versenyzők, akik remekül szerződtek, míg mások hiába számítottak nagyon tehetségesnek, nem tudtak topcsapathoz kerülni.

Verstappen ugyan már egy topcsapatnál van, azonban a Red Bull Racing a hibrid-éra kezdete óta világbajnoki címekért nem, csak futamgyőzelmekért tud harcolni. A holland azonban világbajnok akar lenni, ehhez pedig olyan autóra van szüksége, ami a legjobb a mezőnyben, vagy nagyon közel áll a legjobbhoz.

2023 végéig alá is írt a Red Bullal, ami egy nagyon hosszú távú elköteleződés a Forma-1 világában, jelenleg csak Charles Leclerc rendelkezik ennél hosszabb távú megállapodással. A Red Bull pedig nehéz helyzetben volt pilóták szempontjából, ugyanis Gasly nem hozta a Red Bullnál maradáshoz elégséges szintet, Albon pedig a 2019-es szezon során tisztes távolból figyelte Verstappent tempó tekintetében.

Tehát egyértelmű, hogy miért döntött a Red Bull Verstappen mellett, az már kevésbé, hogy Verstappen miért kötelezte el magát ilyen hosszan a Red Bull mellett. De természetesen erre is vannak elég jó érvek, amelyeket alább próbáltam meg összegyűjteni.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates on the podium with the trophy Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

1. Első számú lehet

A Red Bullnál már jó ideje nem csinálnak titkot abból, hogy a céljuk, hogy Verstappennel világbajnokok legyenek. Ha idén ez sikerül nekik, akkor Verstappen lesz minden idők legfiatalabb világbajnoka, ami az energiaitalos márkának óriási lökést jelentene marketing szempontból.

Tehát a Red Bullnál rá tekintenek első számú versenyzőként, emiatt távozott Daniel Ricciardo is a csapattól. Hamilton vagy Leclerc mellett már egyáltalán nem biztos, hogy megkapná az első számú státuszt, ami az F1-ben kritikus fontosságú tényező.

2. Fizetés

Bár Verstappen fizetésének pontos összege nem ismert, az valószínűsíthető, hogy nem „nyomorog”: a korábbi 10-12 millió eurós éves fizetése német sajtóinformációk szerint 20 millió euró körül lehet, míg az olaszok 40 millió euróról írnak. Bármelyik is tükrözi a valóságot, ezzel ott van az F1 legjobban fizetett pilótái között Hamiltonnal, Vettellel és Ricciardóval egyetemben.

3. Honda

A Forma-1-ben az is nagyon sokat számít, hogy a csapatodnak legyen gyári támogatása, márpedig a Honda körülbelül annyit fordít csak a Forma-1-es motorprojektjére, mint egy kisebb F1-es csapat a teljes működésére, és az összes motorgyártó közül ők költenek a legtöbbet motorfejlesztésre a száguldó cirkuszban.

A japánok komolyan gondolják a Forma-1-es szerepvállalásukat, és Verstappen fizetésének egy részét is ők állják, illetve szintén nem elhanyagolható tény, hogy teljesítményben és megbízhatóságban is rengeteget fejlődtek 2018-ról 2019-re.

4. Lojalitás

Az érvek közül minden bizonnyal ez nyom a legkevesebbet a latba – legalábbis Verstappen oldaláról. A Red Bullnak viszont nagy dicsőség lenne, ha Vettel után egy másik korábbi Red Bull-juniorral is a csúcsra tudnának érni a formulaautózás királykategóriájában.

5. Ha minden kötél szakad…

Szinte biztos az is, és a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko is utalt rá, hogy lehetnek záradékok Verstappen szerződésében, amelyek segítségével a holland „elmenekülhet” a csapattól. Azt viszont nem tudjuk, hogy ezek milyen záradékok, de vélhetően teljesítménnyel kapcsolatos záradék is szerepel benne, tehát ha nem megy a csapatnak, Verstappen távozhat.

+1. A Mercedes és a Ferrari sem akarta

A Sky Sports szakértője, Karun Chandhok úgy gondolja, hogy Verstappen azért szerződött ilyen hosszú távra a Red Bullhoz, mert a Mercedes és a Ferrari sem akarta szerződtetni őt, én pedig nem zárnám ki ezt a lehetőséget sem.

Ugyanis ha a Mercedes Hamiltonra, a Ferrari pedig Leclerc-re akarna építeni a jövőben, akkor gondolkodhatnak úgy ezen csapatok vezetői, hogy harmonikusabb lehet a csapaton belüli viszony, ha kimondva-kimondatlanul van első és második számú versenyző.

Verstappen pedig biztosan nem állna be „vízhordónak”, és ha a Ferrarinál és a Mercedesnél nem tartanak igényt a szolgálataira, akkor a középcsapatok előtt nagy előnnyel rendelkező Red Bull a legegyértelműbb megoldás.

Egy fantasztikus, magyar felirattal ellátott összeállítás arról, hogy a Ford v Ferrari című film ugyan remekül sikerült, ám olyan jeleneteket is a vászonra vitt, amik a valóságban eltérő módon történtek.