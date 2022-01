Miért kezdtek el szimulátorozni még a kétkedők is az utóbbi időben?

Az egyik oldalon felmerült a kérdés, hogy mennyire fair az, ha egy versenyzőnek lehetősége van órákkal a hétvége megkezdése előtt is beülni a szimulátorba és így segíteni a csapatot. Ugyanakkor az is kiderült, hogy még a szimulátort nem igazán kedvelők, mint amilyen Hamilton is, már látják annak pozitív hatásait.

A Forma–1 legtapasztaltabb tagjai általában igyekeztek távolmaradni a szimulátoros munkától a korábbi években, Kimi Räikkönen például sosem látta nagy hasznát annak, hogy hosszú órákat töltsön el egy sötét szobában a monitor előtt.

Hamilton maga is tudta, hogy ugyan néha szükség van rá, de a szimulátor sosem adhatja vissza ugyanazt az érzést, mintha kimennének a pályára egy valódi tesztre. „Eltölthetsz egy napot a szimulátorban, de nem biztos, hogy jól is van beállítva” – mondta még tavaly a hétszeres bajnok.

„Lehet, hogy rossz a tapadás szintje, a szél sem pontosan úgy fúj, vagy a gumikopás sem megfelelő, és így teljesen rossz számokat is kaphatsz a végén. Nagyon óvatosnak kell lenned az adatokkal és a meghozott döntésekkel.”

Tisztában lenni a korlátaival viszont egészen eltér attól, mintha teljes mértékben elleneznéd azt, és ezért is volt érdekes látni, hogy 2021-ben Hamilton is mennyire komolyan vette ezt a fajta munkát. Miközben korábban próbálta ezt másokra hagyni, most ő maga igyekezett annyi időt eltölteni ott, amennyit csak tudott.

Hamilton szimulátorozásának persze ahhoz is sok köze volt, hogy a tavalyi bajnoki párharc annyira elképesztően szorosan alakult, így minden kis segítségre szükségük volt, de emellett azért volt egy másik tényező is, amelyet már nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

Nem arról volt szó feltétlenül, hogy a mercedeses pilóta egy pálfordulást hajtott végre, és hirtelen mindene lett a szimulátorozás, hanem inkább az történt, hogy ezek az eszközök már hihetetlen részletességet és alaposságot értek el, így egyértelmű előny származik a használatukból.

Mike Elliot, a csillagosok technikai igazgatója így fogalmazott a témában: „Úgy vélem, minél jobbak és jobbak lesznek, illetve minél közelebb kerülnek a valósághoz, annál hasznosabbá is válnak a versenyzők számára.”

„Legrosszabb esetben már nemcsak egy játékként tekintenek rájuk, hanem egy igazi mérnöki eszközként, amely komoly előnyöket nyújthat a versenyhétvégék elején. Az eszközön elvégzett fejlesztéseink, valamint a bajnokság szorossága eredményezte azt, hogy mindkét pilótánk igyekezett minél több időt eltölteni a szimulátorban.”

„Az elköteleződés szerintem mindig ott volt. Most inkább arról van szó, hogy végre van valami, ami hasznos, amit kihasználhat a pilóta, ezért mindent bele is ad.” Mivel az F1-es szimulátorok egyre jobbak, így azok értéke is egyre jobban megnőtt a versenyzők és a mérnökök számára egyaránt.

Emiatt nem is meglepetés, hogy a McLaren egy új szimulátort helyezett kilátásba az új szélcsatorna mellett, miközben a Ferrari is rengeteget áldozott a maga új eszközére Maranellóban, amely reményeik szerint az idény során már teljes mértékben használhatóvá válik.

Charles Leclerc meg is osztott néhány érdekes dolgot róla: „Szerintem minden téren javulást kell eredményeznie, de főleg abból a szempontból, hogy milyen érzést nyújt a pilótának. Nagyon nehéz lemásolni azokat a G-erőket, amelyeket a valós autóban érzünk. Szóval elsősorban a vezetés érzését fogja még jobban visszaadni.”

Mattia Binotto is úgy véli, hogy amennyiben meg tudják győzni arról a pilótáikat, hogy mennyire értékes a szimulátor, akkor egy csúcstechnológiás létesítmény már elengedhetetlen lesz a csapat számára, ha nyerni akar.

„Úgy hisszük, egy jó szimulátor nagyon fontos. Ha megnézzük a gumikopást Franciaországban, és hogy miként kellett volna menedzselni azt, akkor egy olyan szimulátorral, amely jól teljesít a korreláció terén, sokkal pontosabban meg lehet határozni az ilyesmit.”

„Ezért is volt fontos nekünk, hogy meglépjük ezt a fejlesztést. Emellett pedig úgy látom, egy kedvező kapcsolat is kialakulóban van, mert minél jobb a szimulátor, annál hajlandóbbak a versenyzők dolgozni vele, és annál jobbak is lesznek az eredmények” – zárta gondolatát a Ferrari csapatfőnöke.

