Miért jelent az F1 üzemanyag-áramlási szabályváltoztatása 2020-ban még nehezebb autókat?

Az FIA üzemanyag-áramlásának szabályváltoztatása hozzájárult ahhoz, hogy a 2020-as Forma-1-es autók a legnehezebbek legyenek a minimális súly 1961-es bevezetése óta. Ennek oka egy késői szabálymódosítás, amelyet a jövő hónapban kell megerősíteni, és ezáltal további kilogrammok kerülnek fel az autókra a korábban meghatározott mellé.

2019-ben a súlyhatár 743 kg volt, és ezt eredetileg 2020-ra 745 kg-ra emelték, mert a csapatok műszaki igazgatói egy kicsit nagyobb mozgásteret akartak a költségek kezelése érdekében, annak ellenére, hogy ez a szám a hibrid korszak kezdete óta folyamatosan nőtt.

Ezt követően az FIA egy második üzemanyag-áramlásmérőt írt elő 2020-ra, hogy segítse a testületet az üzemanyag-felhasználás ellenőrzésében. Ezzel egyidejűleg további 1 kg-ot adtak a korábban elfogadott minimális súlyhoz.

Mivel a változás az áprilisi határidő után vált biztossá, az azt követő, vagyis az idei évi rendeletekre vonatkozóan, az összes csapatnak a beleegyezése kellett. Emellett még át kell mennie néhány formális folyamaton, mielőtt végül a Motorsport Világtanácsa végleg elfogadja.

Várhatóan a teljes procedúrára sor kerülhet még márciusban, vagyis a szezon hivatalos indulása előtt. Ezzel pedig csak fokozódik a tendencia, amely szerint az F1-es autók tömege évről évre folyamatosan nő.

A 450 kg-os határt még 1961-ben vezették be, az 1,5 literes formula kezdetén. Ezt aztán 500 kg-ra növelték, amikor 1966-ban bevezették a 3 literes motorokat, 1973-ban ez a szám már 575 kg-ra emelkedett. Ez aztán a turbókorszakig nem változott.

A modern korszakban a minimális súlyhatár már magában foglalja a pilótát is, a versenyző számára üléssel együtt 80 kg a megengedett határ, amelyet előző évben vezettek be először. Figyelemre méltó, hogy a minimális tömeg összesen 55 kg-mal nőtt a hibrid korszak hét éve alatt - és még tovább nő jövőre, amikor teljesen új szabályokat vezetnek be.

Még több F1 hír: A Ferrari nagyon odafigyel arra, amit Vettel és Leclerc mond, de 2021 nehéz lesz

A második áramlásmérő bevezetését pedig minden csapat üdvözölte, miután az előző megállapodás hiányosságokkal rendelkezett, különösen a Ferrarit körülvevő gyanú miatt volt erre szükség.

"Erre a szabálymódosításra annak biztosítása érdekében volt szükség, hogy az energiaellátás szempontjából leginkább releváns szabályt, amely a maximális üzemanyag-áramlást 100 kilogramm óránként szabályozza, ne sértsük meg" - mondta Andy Cowell, a Mercedes motorfőnöke.

„A FIA nagyszerű munkát végzett az üzemanyag-áramlásmérő időben történő fejlesztésével a 2014-es első versenyre, és évről évre több munkát végeztek annak érdekében, hogy biztosítsák a maximális üzemanyag-áramlási sebesség szigorú ellenőrzését" - mondta a szakember.

„A második üzemanyag-áramlásmérő bevezetése nagyon erős lépés az ellenőrzés területén annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen csapat se haladja meg a 100 kilogrammot óránként. A második mérő ugyanazt az elvet használja, mint az első, és ugyanazon a helyen, az autó üzemanyagtartályában van" - mondta Cowell.

"De van egy döntő különbség: míg a csapatok láthatják az első mérőeszköz eredményét, a második mérőkészülék teljesítményét viszont már csak az FIA láthatja" - mondta a szakember.

F1 2013–2021-es minimális súlyelőírások:

2013: 642 kg (a V8-as utolsó éve)

2014: 691 kg (a hibridek első éve)

2015: 702 kg (kiigazítás a második hibrid évre)

2016: 722 kg (kiigazítás a harmadik hibrid évre)

2017: 728 kg (szélesebb kerekek és gumiabroncsok)

2018: 734 kg (a Halo bevezetése)

2019: 743 kg (80 kg vezető+ülés, halo, új szárnyszabályok, hátsó szárny lámpák)

2020: 746 kg (plusz 1 kg a második üzemanyag-áramlásmérő beállítása miatt)

2021: 768 kg (új előírások, beleértve a nehezebb szabványos alkatrészeket is)

A Mercedes F1 Team a forgatási napon számtalan látványosabb felvételt készített, melyeket Silverstone-ban, a Brit Nagydíj helyszínén rögzítettek a W11 shakedown eseménye során. Valtteri Bottas után Lewis Hamilton is ment pár kört a géppel.