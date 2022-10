Miért illegális a Mercedes trükkös új első szárnya?

A 2022-es Forma-1-es szezon előtt azt ígérte az FIA, hogy nem csak a szürkezónás megoldásokat fogják betiltani, hanem azokat szabályok aktuális szövegének megfelelő megoldásokat is, amelyek viszont nem felelnek meg a szabálykönyv szellemiségének.

Az egyik legokosabb trükköt idén eddig az Aston Martintól láttuk, akik az először a Hungaroringen felrakott hátsó szárnyukkal értelmezték szabadosan a szárnyra vonatkozó szabályokat. A szárny oldallapjának megemelésével egyértelműen vétettek a szabályok szellemisége ellen, azonban azt a DAS-hoz hasonlóan csak a rákövetkező évre tiltják be.

A Mercedes helyzete az új első szárnyával jóval összetettebb. A csillagos alakulat az első szárny két felső vízszintes elemét összekötő kapcsokat formázta át, azonban azokat mindenki másnál bátrabban formázták örvénygenerátor alakúra.

Mercedes W13 front wing comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

Az FIA-nak kötelezően elküldött dokumentumban a Mercedes nem is leplezi, hogy milyen jelentős szerepe van az első szárny működésének átformálásában az új szárnyacskáknak. Az ugyanis a csapat leírása szerint segít mérsékelni a gumik forgása közben előre és oldalra kivetett alacsony sebességű levegő káros hatását, amely az egész autó áramlástani mutatóit javítja.

Az új első szárny végül fel sem került az autóra, a Motorsport.com olasz kiadása és az AMuS egyformán úgy értesült, hogy azt a csütörtöki gépátvétel alatt illegálisnak minősítették.

Mercedes W13 front wing detail Fotó készítője: Giorgio Piola

A Mercedes megoldása megfelel a 2022-es szabályoknak, azonban az FIA szerint a fém helyett már szénszálból készült szárnyelemek elsősorban aerodinamikai szerepet töltenek be, miközben hivatalosan csak a szárny merevítésére használhatnák azokat a csapatok. Ez persze nem jelenti azt, hogy a többi csapat megpróbálta elrejteni az örvények generálására alkalmas merevítőket, de úgy tűnik, hogy az FIA szerint a Mercedes ezúttal túlságosan is feszegette a határokat. Az FIA érvelését támasztja alá az is, hogy a nekik elküldött dokumentumban a Mercedes csak az aerodinamikai előnyök felsorolása után említette meg az elemek merevítő funkcióit.

Felmerül azonban a kérdés, hogy miért csak a pályán nyilvánítottak szabálytalannak az elrendezést. A csapatoknak az idei évtől már a tervezett fejlesztéseik CAD rajzait is el kell küldeniük az FIA-nak, akik így a költségsapka korában már a gyártási folyamatok megkezdése előtt megbizonyosodhatnak a tervezett fejlesztések legalitásáról.

A legvalószínűbb forgatókönyv most az, hogy az FIA a függőleges terelőelemek méretének csökkentésére kéri majd a Mercedest, akik így Mexikóban újra megpróbálkozhatnak majd a szárny bevetésével.