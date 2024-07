Miért hiányzik Vettel a Red Bull goodwoodi sztárparádéjából?

A bikások idén ünneplik a 20. F1-es szezonjukat, miközben az Adrian Newey által tervezett RB17-es sportautóról a fesztivál kezdetén hullt le a lepel. Az elképesztően kinéző, F1-es időkre és tempóra képes masinából csak 50-et fognak készíteni, az ára pedig hatmillió font lesz.

A Red Bull emellett számos F1-es autót is kiállított Goodwoodban, egészen pontosan tízet, és ezek közül többet is meghajtanak a dombnak felfelé, a volánnál pedig olyan pilóták ülnek, mint Mark Webber, David Coulthard, Max Verstappen vagy Sergio Perez.

A Red Bull történetében eközben igazán fontos szerepet játszott Vettel, hiszen ő volt a márka első futamgyőztese és világbajnoka is, így kézenfekvőnek tűnne, hogy ő is ott legyen a felsorolt pilóták között. A német egyébként nem is zárkózott el attól, hogy vezesse a harmadik bajnoki címét hozó RB8-ast, de végül Horner volt az, aki csütörtökön mehetett vele, és hasonló lesz a helyzet vasárnap is.

Hogy ennek mi az oka, arról a csapatfőnök beszélt: „Úgy volt, hogy Sebastian fogja vezetni az egyik autót, de ő most nyaralni van a családjával, így nem tudott eljönni Goodwoodba. Szóval a srácok feltették a kérdést: »Nos, akkor miért nem vezeted te?«. Én 1998 óta nem vezettem együléses autót, F1-es autót pedig 1993 óta, szóval úgy gondoltam, ez egy lehetőség.”

„Kézi kuplunggal vezettem és a bal lábammal fékeztem, miközben hatalmas megtiszteltetés és kiváltság volt, hogy mehettem az egyik csodálatos autóval, egy bajnoki autóval, szóval erre a hétvégére én vagyok Sebastian.”

A csapattól nemsokára távozó Adrian Newey is volán mögé ült, de ő nem egy Red Bullt hajtott meg.