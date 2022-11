Miért gondolta meg magát Hamilton a visszavonulással kapcsolatban?

Lewis Hamilton sokszor viccelt azzal, hogy nem akar a legidősebb pilóta lenni a Forma-1 rajtrácsán, ezért örül, hogy a most 41 éves Fernando Alonso újabb szerződéshosszabbítással még egy ideig megtartja ezt a címet.

Komolyabbra fordítva a szót Hamilton arról szokott beszélni, hogy nem akar addig versenyezni, amíg ki nem ég, frissen és elég energiával akar kiszállni az autóból ahhoz, hogy más projektjeire koncentrálhasson. Ilyen a Mission 44, a motorsporton kívüli képviselet javítására szolgáló alapítványa, valamint az Ignite, a Mercedes jótékonysági szervezete, amely szintén a sokszínűséget hivatott szolgálni. Ezekre fog összpontosítani karrierje után, hogy az öröksége ne csak a pályán elért eredményeiről szóljon.

Hamilton azonban egy több médiának, köztük a Motorsport.comnak adott októberi austini interjúban elmondta, új, többéves szerződést akar aláírni a Mercedesszel. Mai kontraktusa 2023 végén jár le, amikor 38 lesz. Még ha csak két évre kötelezi el magát, akkor is közelebb lesz a 41. születésnapjához a visszavonuláskor, ezzel átlépve a rettegett mérföldkövet. Mi változott? Miért ragaszkodik ennyire egy pilóta, aki elhatározta, hogy a pályán kívül is le akarja tenni a névjegyét, a versenyzéshez?

Hamilton Mexikóban arról beszélt, nem igazán tudja, pontosan mi változott meg benne a kérdésben. Megemlítette, nem igazán szeretne élni „azzal a narratívával, hogy a vége felé levezessen” és hogy a különböző egyéb elfoglaltságai mellett a Mercedes támogatásával a versenyzői karrierjét is teljes gőzzel tudja csinálni.

„Szimplán jól érzem magam. Sokkal földhözragadtabb vagyok, van egy otthonom Nagy-Britanniában, ahol megszállhatok, ha jövök a csapathoz látogatóba, vagy a családhoz. Összességében jobban be vagyok rendezkedve és úgy érzem, hozzásegíthetem még a csapatot pár bajnoki címhez.”

Hamilton mindig is egyértelműen kijelentette, hogy nem a legtöbb Forma-1-es bajnoki cím rekordjának megdöntése határozza meg a terveit, még a tavalyi veresége fényében is. Gyakran beszélt az „utazásról”, amit a Mercedesszel megkezdtek, megpróbálni visszajutni a csúcsra az új műszaki szabályzat miatti küszködések közepette. Nem akarja otthagyni a csapatot, amíg nincsenek újra az élen.

Hamilton azt is elmondta, „nehéz megmondani”, mennyit fognak kivenni a motivációjából az idei nehezebb versenyek: „Ha most is olyan évünk lenne, mint tavaly, a győzelemért küzdenénk, ki tudná, mi lenne velem?” – elmélkedett. De arról is beszélt, hogy a csapat 2022-es összeállásából sok erőt merített, mondván, sok kollégáját új szinteken ismerte meg a nehézségeknek hála.

„Nagyon érdekes folyamat volt és hálás vagyok, hogy a része lehetek. Alig várom már, hogy újra a sikereknek örülhessünk, hogy végre meglegyen a futamgyőzelem, a bajnokság. Emiatt fogják igazán megérni ezek a nehéz pillanatok.”

30-as évei vége felé közeledve Hamilton gyakran beszélt javuló fizikai állapotáról, amiben elmondása szerint kulcsfontosságú volt áttérnie növényi alapú étkezésre. Az edzését is aszerint igazította ki, ahogyan az évek teltek, mivel elmondása szerint idővel „mindannyiunknak nehezebb lesz” formában maradni.

„Nagyon aprólékosnak kell lenni az étkezéssel és az edzéssel is. Például a minap pilateseztem egy barátommal, aki az Olimpiát is megjárta és nagyon fura volt, mert nem igazán szoktunk ilyet csinálni. Mármint pilatest már csináltam, arról beszélek, hogy az ember olyan dolgokat kezd el beépíteni a napi rutinjába, amit nem szokott, sokkal aprólékosabb vagyok ebben, mint 22 évesen. Nem ugyanazt csináltam akkor, mint ma.”

Hamilton azt is kiemelte, mennyire fontos volt mentális egészségére vigyázni, „megtalálni a megfelelő egyensúlyt az életben”, például határokat húzni az energiája védelmében és hogy ne terhelje túl magát:

„Sosem hagyom, hogy eljussak arra a szintre. Kiegyensúlyozottnak kell lenni. Nagyon sok dologra mondok nemet. Nap mint nap, egy csomó dologra meg szoktak kérni, de képes vagyok nemet mondani rájuk.”

„Ha tudom, hogy akadályozná a felkészülésemet, az edzésemet vagy a csapattal töltött időmet, vagy bármilyen kihatással lenne a versenyhétvégéimre, akkor a válasz egy nagy nem. Akár barátokról, akár párkapcsolatokról van szó. Én a munkámra összpontosítok.”

Mindez olyan hosszú pályafutást eredményezett Hamilton számára, amihez kevés hasonló van a sportban. Két teniszlegenda, Serena Williams és Roger Federer idén, 40-es éveik elején akasztották fel az ütőt, míg a versenyző jó barátja, Tom Brady 45 évesen is az NFL egyik legjobbja, hiába játszik egy fizikailag nagyon megterhelő sportot. Mindannyiuk motiválja Hamiltont.

Toto Wolff, Hamilton főnöke a Mercedesnél, Bradyt különösen jó összehasonlításnak látja: „Számomra a legjobb sportoló a világon Tom Brady, aki ma, 45 évesen is a pályán van, dobálja a labdát, miközben felöklelik. Szóval amíg az ember gondoskodik magáról és fejleszti a kognitív szenzorait, szerintem Hamiltonban van még jó pár év. Biztos vagyok benne, hogy a csapatnál ez lesz vele a helyzet.”

Wolff a télen „egy nyugodt időpontban” szeretne leülni Hamiltonnal a következő szerződést megbeszélni, amely legalább a 2025-ös szezon végéig szólhat. Hamilton megnyilatkozásaiból nem az jön le, hogy ez lesz az utolsó, sőt, sokkal inkább, hogy a 40-et is messze maga mögött fogja hagyni, mire kiszáll a Forma-1-ből.

„Egyáltalán nem tudom, mit tartogat a következő öt év, szerintem ezen még fogunk gondolkodni. Rengeteg remek dolog van kilátásban, most a héten indítottam el a produkciós irodámat. De testben és lélekben is jól érzem magam. Szerintem még tudunk elérni egyet s mást együtt.”

