Miért gondolják a riválisok, hogy a Red Bull kisebb szabályszegéséért is komoly büntetés jár? Az FIA hétfőn jelentette be, hogy a Red Bull megsértette a 2021-es költségvetési sapkára vonatkozó szabályokat és az Aston Martinnal ellentétben túl is költekezték magukat. A riválisok szerint a kisebb szabálysértés is nagy előnyt jelentett a bikásoknak.