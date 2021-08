Miért és hogyan változott meg Ricciardo hozzáállása a szimulátorozáshoz?

Kisgyerekként Daniel Ricciardo is előszeretettel játszott az 1995-ben a Sony által a PlayStationre kiadott F1-es játékkal, elmondása szerint „óriási” játék volt a maga idejében, azonban a véleménye hosszú ideig nem változott meg az otthoni versenyzésről: játékoknak tartotta őket.

A 32 éves rutinos ausztrál pilóta szeme előtt azonban berobbant egy új Forma-1-es generáció is, élükön Max Verstappennel és Lando Norrisszal, akik a felkészülésük során előszeretettel ülnek le egy otthoni, a piacon bárki számára elérhető szimulátor elé, amely minden korábbinál realisztikusabban mutatja be a vezetés élményét.

Ha hozzávesszük, hogy a tesztkorlátozások miatt a Forma-1-en belül is egyre nagyobb szerep jut a szimulátoroknak, nem csoda, hogy Ricciardo véleménye is megváltozott a virtuális versenyzésről. Most már ott tart, hogy az első otthoni szimulátorát tervezi, mivel szerinte olyan szintre jutott el ez a terület, amelyből még ő is profitálhat.

Még több F1 hír: Ezért volt annyira fontos Verstappen számára egy szimulátorverseny a Magyar Nagydíj előtt

„Először azt gondoltam, hogy ez csak egy eszköz arra, hogy elüsd az idődet, de most már látom, hogy ennél sokkal többről van szó” – mesélte Ricciardo a Motorsport.com-nak.

„Néhány szimulátoros (például James Baldwin, vagy amatőrebb szinten Jimmy Broadbent, de Michelisz Norbert és Wéber Gábor is így kezdte a karrierjét) képes volt arra, hogy a képességeit átültesse a valódi versenypályára is. Beszéltünk már az F1 1995-ről, az pedig teljesen másik világ volt ahhoz képest, mint ami most a rendelkezésünkre áll.”

„Egy ideig úgy gondolkodtam, hogy „áh, ez csak egy játék”, de most már felteszem magamnak a kérdést, hogy én mit tudok tanulni ebből.”

Ricciardo szerint nem a vezetési képességeit fogja finomra csiszolni egy otthoni szimulátorban, de a mentális felkészülését segíthetik az online versenyek.

„Az egyik legnagyobb kihívás most a Forma-1-es pilóták előtt, hogy csak egy pár esélyünk van arra, hogy új gumikkal megpróbáljuk megautózni a tökéletes kört. Néha 3 hét is van a versenyek között, a szezonok között pedig 2-3 hónap.”

„Őrület belegondolni, hogy egy ennyire pontos, technológiával teli sportban mindnyájunk számára problémát jelent, hogy tökéletesek legyünk, mert ehhez egyszerűen nem teljesíthetünk elég kört a pályákon.”

„Ez az egyik oka annak, hogy nyitottabb lettem. Szerintem nagyon fontos, hogy – még ha nem is ugyanolyan autóval, lehet az egy GT autó is – hasonló környezetet teremts magadnak, amelyben azt tudod mondani, hogy „oké, ezt a kört hibátlanul kell megcsinálnod”. Ez a mentalitásról szól, hogy otthon is nyomás alá helyezd magadat.”

Nemrégen a saját WEC csapatot alapító James Glickenhaus szállt bele a szimulátoros közösségbe, miután a virtuális versenyzést „értelmetlen baromságnak” nevezte, majd az őt kérdőre vonó embereket szépen letiltotta az oldaláról. Arra a kérdésre, hogy ő is hasonló módon vélekedett-e korábban, Ricciardo elismerte, hogy egy kicsit ő is lenézte a szimulátorosokat, de a véleménye azóta megváltozott.

Még több F1 hír: Ezért nem tudja a McLaren meggyorsítani Ricciardo tanulási folyamatait az idei szezonban

„Őszinte leszek, először nekem is ez volt a véleményem, mert egész karrierem során a „való életben” versenyeztem. Erre büszke is vagyok, és tudom, hogy ha nekimegyek egy falnak, akkor az fáj, míg a szimulátorban nem, szóval valószínű, van bennem ezzel kapcsolatban egy büszkeség, vagy valami ilyesmi.”

„Azóta azonban láttuk, hogy amikor ők is beülnek az igazi versenyautóba, akkor meg tudják mutatni a képességeiket és a tehetségüket, szóval nem gondolok rájuk úgy, mint punnyadó, otthon játszó emberekre. Egyértelmű, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek, amit tisztelek is, és őszintén, meglepett, hogy milyen jók lehetnek.”

„Ha egy igazi autóba ugranának be, akkor is megállnák a helyüket. A legfontosabb kérdés azonban a félelem. Képesek-e arra, hogy félretegyék a félelmüket azzal kapcsolatban, hogy például fájni fog-e, ha nekimegyek annak a falnak? A vezetői képességeik azonban elismerésre méltóak.”