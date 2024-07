Miért döntött úgy az Audi, hogy Mattia Binotto kezébe adja Forma-1-es csapata gyeplőjét?

Közel két évvel az Audi eredeti bejelentése után a Forma-1-be való belépésről az akkori mosolyok már csak távoli emlékek, még mindig Sauber néven futó csapatuk ugyanis jelenleg utolsó a konstruktőri bajnokságban, egyedüliként pont nélkül.

Sőt, már a tavalyi Katari Nagydíj óta nem végeztek az első tízben és nem úgy tűnik, hogy a közeljövőben önerőből sikerülni fog ez nekik. Ami azonban még aggasztóbb, hogy mennyire keveset haladtak, mióta bejelentették, hogy neveznek. Lehet, hogy a motorrészlegen gőzerővel dolgoznak, de amit a pályán mutat a csapat, az nem az, amit elvárnánk tőlük.

Hiába az új tulajdonosok pénzügyi ereje, a hinwili műveletekből mintha kifogyott volna a szufla és ezért kétséges, mi várható, amikor már a német gyártó nevében indulnak el 2026-ban. A csapat mára már szerette volna elintézni első számú célpontjuk, Carlos Sainz leigazolását.

Az azonban, hogy a spanyolt nem győzte meg az ajánlatuk és a Williamsét és az Alpine-ét is meghallgatta, önmagában mesél arról, miért nem akkora játékos az Audi a pilótapiacon, mint várták. Értesüléseink szerint a pilóták mellett a kinézett személyzet is vonakodva tekint rájuk és nem igazán tudnak meggyőzni minőségi mérnököket arról, hogy csatlakozzanak egy projekthez, amiben ők sem nagyon hisznek.

Annak, hogy az Audi végleg felvásárolta a Saubert eleve nem lett volna azonnali hatása, főleg, mivel csak 2026-tól lesz az ő nevük alatt a csapat. Azonban valószínűleg őket és Andreas Seidl volt vezérigazgatót is meglepte, micsoda hátráltató erőnek bizonyult az Audi érkezésének átmeneti fázisa ambícióik beteljesítésére.

Ugyanis mikor még a volt tulajdonos, Finn Rausing is képben volt és az ő támogatása is kellett a nagyobb beruházásokhoz, a csapat és Andreas Seidl keze meg volt kötve, ugyanis Rausingnak semmi érdeke nem volt pénzt költeni valamire, amiből nem húzhat hasznot. Mintha valaki eladta volna az autóját, de a vevő még megkérte volna, hogy vegyen egy új szett gumit.

Miután rájöttek, milyen nehéz helyzetben vannak és hogy az infrastrukturális befektetések hiányának komoly hosszútávú következményei lesznek, ha nem lépnek gyorsan, az Audi gyorsan teljesen felvásárolta a csapatot. A részvények száz százalékával nekiállhattak dolgozni a hinwili komplexumon és leigazolni új embereket.

Közöttük van az új programigazgató, a Mercedestől érkező Stefan Strähnz, valamint a korábban a Red Bullnál és a McLarennél megfordult Stefano Sordo, valamint a Red Bull szerelőit korábban irányító Lee Stevenson.

Azonban bár a befektetésre már annyit költenek, amennyit akarnak, az, hogy a csapat továbbra is gyenge a pályán, elég komoly aggály az Audi számára, így hiába kellett Seidlnek elsősorban a 2026-os tervekkel foglalkoznia, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a jelenlegi formahanyatlásnak hosszútávú következményei lesznek.

Az Audi vonzerejét az általuk megkeresett pilóták és személyzet számára beszennyezte, hogy 2025-öt a rajtrács végén kell eltölteni és utána sincs garancia a sikerre, szóval voltak, akik hittek benne, hogy a Sauber és az Audi két különböző korszak lesz teljesítmény terén, a két név sorsa gyorsan eggyé vált.

Minden eddig említett ellenére az utolsó csepp a pohárban, mely miatt az Audi úgy döntött, a Ferrari volt csapatfőnökét, Mattia Binottót teszi meg a Forma-1-es projekt fejévé, egy, a színfalak mögött folyó hatalmi harc volt.

A korábbi McLaren-csapatfőnök Andreas Seidlt 2023 elején azért szerezték meg, hogy az Audit segítse a Forma-1-re való felkészülésben, ennek érdekében pedig ő a jelenlegi műveletektől visszavonulva arra összpontosított, hogy 2026-ban a lehető legnagyobb esélyük legyen.

Ez márciusban megváltozott, ugyanis megérkezett az Audi egykori fejlesztési igazgatója, Oliver Hoffmann, aki a Sauber összes cégének elnöke lett. Forrásaink szerint Hoffmann és Seidl nem értettek egyet abban, hogy mit kell kezdeni a csapatnál és elkezdődött az ujjal mutogatás azt illetően, kinek a hibája, hogy nem haladnak.

Seidl számára, akinek 2022 vége óta szabad keze volt a projekt alakításában, Hoffmann érkezése csak fölösleges bonyodalmakat keltett és értesüléseink szerint a politikai játszmák és az, hogy az Audi felső vezetése is észrevette, mennyire nehézzé vált a döntéshozatal a projektet illetően, egyre fájóbb ponttá vált.

Akármi is folyt azonban a zárt ajtók mögött, a vége az lett, hogy az Audi türelme elfogyott, úgy érezték, fenntarthatatlan helyzet állt elő, és a civakodásnak véget kell vetni. Ahelyett azonban, hogy valakinek az oldalára álltak volna, Seidltől és Hoffmanntól is megszabadultak, majd Binottót nevezték ki a helyükre.

Binotto kinevezése jelentős változás, de teljesen logikus. Az Audi számára már az egyértelmű előrelépés, hogy megszűnt a menedzsmentben a veszekedés és egyértelmű érintkezési pontot alakítottak ki. 2022 végén hagyta el a Ferrarit és már több csapattal beszélt a visszatérésről, de az Audi projekt mind számára, mind az új főnökei számára az, ami a leglogikusabb. Az Audi felépítése több szempontból hasonlít a Ferrariéhoz: egy nagy autógyártó gyári csapata, ami mind a motorokat, mind a karosszériát maga gyártja.

A korábban a Ferrari karosszériás és motorrészlegének is a műszaki igazgatójaként tevékenykedő Binottónak rengeteg tapasztalata van abban, mi kell a sikerhez a Forma-1-ben és hogy hogyan hozza ki a legtöbbet a személyzetből és létesítményekből.

Az új struktúra azt is jelenti, és ezt az Audi is kiemelte sajtóközleményében, hogy most már olyasvalaki van a volánnál, aki teljes gőzzel a márka érdekeiért dolgozik. Nem áll fenn többé az a helyzet, hogy a Sauber és az Audi menedzsmentjének a konfliktusokkal kell foglalkoznia és ez a csapat fejlődését sem fogja hátráltatni, ugyanis Binotto az egyetlen főnök, aki csakis az Audinak jelent.

Ahogy az Audi vezérigazgatója, Gernot Döllner, aki már a Sauber igazgatótanácsának is az elnöke, elmondta: „Célunk, hogy a Forma-1-es projektet Forma-1-es tempóra gyorsítsuk tiszta struktúrájú menedzsmenttel, meghatározott felelősségekkel, kevesebb felülettel és hatékony döntéshozatali folyamatokkal. Ennek céljából a csapatnak független és gyors cselekvésre kell képesnek lennie.”

Binotto csak augusztus elsején kezd, de egyértelmű, hogy szorítani fogja az idő. Nem lesznek mézeshetek, ahol leltározgathat, mielőtt akcióba lendül. Az Audinak gyorsan kell cselekednie, hogy 2026-ra a legjobb formában legyenek és javítaniuk kell azon, amit eddig a pályán mutattak.

Ebben segíthet egy új csapatfőnök kinevezése (Mike Krack neve továbbra is felmerül velük, hiába tagadta múlt héten, hogy lenne ebben valami) és vélhetően hatalmas toborzási hullám indul. Azt sem szabad emellett kizárni, hogy Binotto azonnal megkeresi Sainzot, hogy ismét megpróbáljon megállapodni a pilótával, akit eleve ő vitt a Ferrarihoz. Ha sikerrel jár, az lehet az első jele annak, hogy az Audi projektje ismét sínen van.