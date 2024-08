Miért akarja George Russell, hogy Max Verstappen legyen a csapattársa?

A Helmut Markóra vonatkozó záradék módosítása és más fejlemények miatt nem tűnik valószínűnek, hogy Max Verstappen jövőre a Mercedesnél fog versenyezni. Ennek ellenére George Russell nagyon szívesen versenyzett volna mellette, és Zandvoortban tudatta, hogy nem fél senkitől csapattársként.

„Hiszek magamban. Végre három évig minden idők szerintem legjobb pilótája volt a csapattársam. Abban a három szezonban hozzá képest jól teljesítettem, szóval nem, nem félek senkitől.”

Russell ezzel szemben egy erős csapattársat szeretne, mert szerinte erre van szükség, ha egy csapat az első helyezésekért akar harcolni.

„Más csapatoknál látni, hogy teljesen egy versenyzőt helyeznek előtérbe. Ez néha működhet, de szerintem normális körülmények között két versenyzőre van szükség, akik egymást hajtják, ha a bajnoki címért akarsz harcolni.”

„Ha az egyik az élen van, akkor a másik versenyzőnek másodiknak kell lennie, hogy pontokat vegyen el a riválisoktól. Szerintem a Red Bullt eléggé zavarja, hogy a két versenyző nem teljesít hasonló szinten.”

Russellnek nincs közvetlen szerepe a Mercedesnél a döntéshozatalban, bár a csapatfőnök Toto Wolffal már szóba került ez a téma.

„Toto többször is kikérte a véleményemet, de nagyjából egy hullámhosszon vagyunk. Azt hiszem, elsősorban arról akar megbizonyosodni, hogy jól érzek-e a döntésükkel. De még ha nem is értenék egyet, nyilvánvalóan nem az én csapatomról van szó. Mondtam Totónak, hogy nem érzem magam kényelmetlenül senki mellett sem. Azt mondtam, hogy 'ha az én választásom lenne, talán ezt a versenyzőt választanám', de végső soron ez Totón múlik.”

Russell nem titkolta a Mercedes vendéglátóegységében, hogy nagyon szívesen felvenné a versenyt Max Verstappennel azonos technikával:

„Ezt már csapaton belül is elmondtam. Elméletben szívesen lennék Max csapattársa, mert most őt tartják a legjobbnak, ahogyan Lewist is a legjobbnak tartották a Mercedesnél töltött évei alatt. Senki sem gondolta, hogy egy olyan srác, aki éppen három évet töltött a Williamsnél, fel tudja venni a versenyt egy hétszeres világbajnokkal, sőt meg is tudja verni.”

„Maxra most ugyanígy tekintenek az emberek: senki sem gondolja, hogy meg lehet verni, de én úgy gondolom, hogy igen, és ezt csak egy módon lehet megmutatni” - mondta Russell a holland média egy válogatott csoportjának.

Más szóval Russell szívesen látná maga mellett Verstappent, hogy megmutassa, hogy azonos technikában is legyőzhető. „Ez így van” - válaszolta a Mercedes 26 éves versenyzője. Ezt a gondolkodásmódot nem látja a Forma-1-es rajtrács összes versenyzőjénél.

„Nem, biztosan nem minden versenyzőnek van ilyen gondolkodásmódja. Olvastam interjúkat olyan versenyzőktől, akik azt mondták, hogy nem kedvelik őt csapattársként. Mindig nagyon meglepődöm, amikor ilyet olvasok. Nem tudom, ők mit gondolnak, de én magam tudom, hogy mit gondolok, és miután három évet töltöttem Lewisszal, azt is tudom, hogy ő mit gondol. Tudom, hogy Max, Fernando és Lewis is hasonló mentalitással rendelkezik, de úgy tűnik, nem mindenki gondolkodik így.”

Úgy tűnik, Russell a fiatal Andrea Kimi Antonelli csapattársa lesz 2025-ben. A Forma-2-ből egy olyan topcsapathoz, mint a Mercedes, hatalmas ugrásnak tűnik, de Russell ezt némileg árnyalja.

„Nincs tökéletes útvonal, de ha toppilóta vagy, akkor rögtön versenyképes lehetsz. Nézd meg Maxot, Charles-t, Lewist és engem. Kimi már nagyon sok mindent megtesz a felkészülésben. Ha ő lesz a csapattársam, akkor szerintem sokkal alaposabb felkészülésben lesz része, mint bármelyik juniorpilótának az elmúlt években.”

Ráadásul Russell maga is szeretett volna rögtön egy topcsapathoz csatlakozni. „Azt hiszem, többet tanultam az első évben Lewis csapattársaként, mint az azt megelőző három évben” - utal a Williamsnél töltött időre.

„Ha rögtön az első évben a bajnoki címért küzdesz, természetesen több hibát követsz el, de gyorsabban tanulsz. A kérdés tehát az, hogy a medencében akarsz-e tanulni, vagy egyenesen a mélyvízbe akarsz ugrani? Én szívesebben ugrottam volna rögtön a mélyvízbe.”

Eközben az első szabadedzés összefoglalója itt érhető el, míg az Alpine bejelentette a 2025-ös felállását.