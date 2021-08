Miért adtak hivatalosan csak 1 megtett kör után pontokat a Belga Nagydíjon?

Régóta ismert szabály, hogy a Forma-1-es pilótáknak legalább két kört kell megtennie ahhoz, hogy pontokat szerezhessenek egy futamon, ezért is volt különösen furcsa, hogy az FIA hivatalos végeredményében úgy mutatták, hogy csak 1 kört teljesített a mezőny, és az alapján kapta meg a legjobb 10 a félpontjait.

Az F1 sportszabályzatának 6.5-ös cikkelye taglalja, mi történik akkor, amikor idő előtt le kell inteni egy versenyt, ebben pedig világosan az áll, hogy amennyiben a futamot vezető pilóta legalább két kört megtett, de a verseny hossza nem éri el a kiírt versenytáv 75%-át, félpontokat osztanak, a versenytáv 75%-a fölött adnak teljes értékű pontokat.

Bár az autók a biztonsági kör mögött meg is tették a 2 előírt kört, és a 3. megkezdett kör elején jött be ismét a piros zászló, az 51.14-es cikkely értelmében megszakított versenyek esetén eredményt az utolsó előtti kör alapján hirdetnek (így nyert Giancarlo Fisichella a 2003-as Brazil Nagydíjat), esetünkben pedig ez azt jelenti, hogy az F1 az első kör végi állás alapján hirdetett eredményt.

Fennáll tehát a kérdés, hogy akkor teljesítette-e a mezőny a kötelezően előírt 2 kört, az FIA válasza pedig erre a kérdésre az volt, hogy igen, hiszen a két szabályt egymástól függetlenül is lehet értelmezni, a „futamot” vezető Max Verstappen pedig teljesítette a kötelezően előírt 2 „verseny” kört.

„Összesen három kört teljesített a mezőny” – nyilatkozta Michael Masi, az FIA versenyigazgatója a szokásos vasárnapi sajtótájékoztatóján. „A 3. kört azután fejezték be, hogy átlépték az ellenőrző vonalat a bokszutca gyors-sávjában.”

Masi azt is megerősítette, hogy ezzel hivatalosan egy 4. kört is elkezdett a mezőny, amit a verseny megszakítása miatt már nem fejeztek be, és azt is kijelentette, hogy a két szabályt külön-külön kell értelmezni, nem egyszerre, ezért írhatták azt a hivatalos végeredményre, hogy az eredményeket az 1. kör alapján számolták.