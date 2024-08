„Micsoda verseny!” – Gasly értékes pontokat szerzett az Alpine-nak

Az Alpine elég szörnyen indította a hollandiai hétvégét, ugyanis az első edzést a 18. és 20. helyen fejezték be, ami miatt még Jack Doohant is visszaküldték a szimulátorba, hogy értékes adatokat gyűjtsön a pályán dolgozó csapatnak.

Az éjjel elvégzett munka pedig látszólag ki is fizetődött, főleg Gasly esetében, aki már az időmérőn ott tudott lenni a legjobb tízben, majd ezt az eredményt a futamon is megismételte. A nagyszerű rajtja is sokat segített neki, de ettől még nem volt könnyű dolga, hiszen támadnia és védekeznie egyaránt kellett ahhoz, hogy végül a kilencedik pozícióban hozhassa be autóját.

„Elképesztően boldog vagyok, hogy őszinte legyek. Egyáltalán nem voltunk annyira optimisták szombaton. Micsoda verseny volt ez. Tényleg csodálatos. Remek rajtot vettem, így az 1-es kanyar külső ívén el tudtam menni Lance [Stroll] és Fernando [Alonso] mellett, ami kulcsfontosságú volt a futamomat tekintve.”

„Onnantól kezdve kontrollálni tudtam a versenyt, menedzseltem a gumikat és magam mögött tartottam Fernandót, aki elég nagy nyomást helyezett rám szinte végig. Emellett elég jókat csatáztam Lewisszal [Hamilton] és Carlosszal [Sainz] is, szóval élvezetes volt. Nagyon örülök annak, hogy mi zártunk a középmezőny élén.”

Az Alpine ezzel persze csak egy apró részsikert ért el, hiszen összességében még nagyon messze vannak a céljuktól, amit az is jól mutat, hogy Gaslyval ellentétben Esteban Oconnak borzalmas hétvégéje volt. A francia már a Q1-ben kiesett, majd a 15. helyről rajtolva végül ott is ért célba vasárnap.

„Sajnos nehéz hétvége volt. Úgy vélem, mi kihoztuk ma a maximumot, de a pozitívum legalább az, hogy Pierre-nek és a csapatnak jó volt a tempója, ami információt szolgáltat nekünk is. Gratulálok neki és a csapatnak a pontszerzésért. Fontos lesz megérteni, neki miért ment jobban, látni kell, hol szenvedtünk és remélhetőleg Monzában fordul a szerencsénk.”

„A futam után van néhány nyom, amelyen elindulhatunk, és van pár terület, melyeket megvizsgálhatunk. Most egyszerűen csak össze kell szednünk magunkat, hogy megoldhassuk a problémákat a következő futamra” – mondta zárásként Ocon.

