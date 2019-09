Micsoda pillanat?! 40 év után újra pályán Scheckter Monzában az F1-es Ferrarival

Jody Scheckter neve sokak számára ismerős lehet, hiszen egy F1-es világbajnokról beszélünk, aki 1979-ben, tehát 40 esztendővel ezelőtt ért fel a csúcsra. A dél-afrikai pilóta számára ez nagyon különleges pillanat volt, hiszen a Ferrari világbajnoka lett, amivel örökre beírta magát a históriás könyvekbe.

A világbajnok 1972 és 1980 között versenyzett a Forma-1-ben. Ezen időszak alatt a Ferrari mellett a McLarennek, a Tyrrellnek és a Wolfnak dolgozott. 10 győzelem, 33 dobogó, 3 rajtelsőség és 5 leggyorsabb kör fűződik a nevéhez. Az 1979-es szezonban a második helyen Gilles Villeneuve zárt Alan Jones és Jacques Laffite előtt, de a mezőny tagjaként szerepelt René Arnoux, Carlos Reutemann, John Watson, Didier Pironi, Mario Andretti, Niki Lauda, Jacky Ickx, Emerson Fittipaldi és Jochen Mass is a nagyobb nevek közül.

A Ferrari 312T egy nagyon sikeres konstrukció volt, amivel Niki Lauda is világbajnok lett. A gép 1975 és 1980 között összesen 90 versenyen állt rajthoz 27 győzelmet, 61 dobogós helyezést, 19 rajtelsőséget és 25 leggyorsabb kört gyűjtvén. A konstruktőri címet 1975-ben, 1976-ban, 1977-ben és 1979-ben nyerte meg vele a Ferrari.

"Ideges voltam. Nagyon rég nem vezettem ilyen gyors autót, nagyon rég, és a pálya is megváltozott. Bátornak kellett lennem, nagyon koncentráltam. Van egy mikrofonom, de egyetlen szót sem szóltam közben" - mesélte Schekter, aki az autóról is mesélt. "Ez alulértékelt kicsit, de hála istennek. Kicsit ugrál, főleg a kanyarokban, igyekeztem egyenesen tartani, de így is kiugrott a hátulja, szóval az abroncsok nem fogtak úgy, mint régen. És néhány kanyarban az aszfalt is trükkös."

Az egyedülálló bemutatónak köszönhetően Scheckter találkozhatott a régi Ferrari mérnökeivel, akikkel csütörtökön családjuk társaságában vacsorázott. "Ez az egész nagyon különleges a számomra. Jelenleg farmer vagyok, így ez az egész olyan speciális. Ezt tudnám 40 évente csinálni!" - viccelődött Scheckter, aki szerint közben hatalmasat változott a sportág. "Az én időmben még kevesebb szabály volt, és ez sokkal jobb volt így. De persze sokkal veszélyesebb is volt. Nagy a különbség, de az egész világ változik. Inkább lennék azonban az én időmben versenyző, ha választhatnék. Nem szeretem, amikor megbüntetik őket, mert elhagyják a pályát. Több kerékvető kéne a szabályok helyett. Monacóban például nem tehetik meg, hogy elhagyják az aszfaltot."

A legendás márka az Olasz Nagydíj előtt egy nagyon látványos showt csinált, miközben Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen mellett más korábbi ferraris pilóták is felvonultak.