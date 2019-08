Micsoda Magyar Nagydíj: Button (2006) Vs. Verstappen (2019)

A Honda egyre jobb és jobb erőt képvisel a Forma-1-ben. Ahogyan Toto Wolff, a Mercedes első embere is fogalmazott, a Red Bull kasztnija mindig is az egyik legjobb volt, ami jelenleg sincs másképp, de az is vitathatatlan, hogy a Honda immáron nemcsak megbízható, de versenyképes is, amire a csapat sorra szerzi a jobbnál jobb eredményeket.

Max Verstappen legutóbb a magyar időmérő edzésen érkezett meg az első helyre. Ez volt pályafutása első ilyen eredménye, aminek természetesen nagyon örült. A Honda is rettentő boldog volt, hiszen ezelőtt a 2006-os Ausztrál Nagydíjon örülhettek rajtelsőségnek Jenson Buttonnal, amikor Verstappen még csak arról álmodozott, hogy egy nap rajthoz állhat a Forma-1-ben.

A sors furcsa fintora, hogy a Magyar Nagydíj előtt pont Button volt az, aki az F1 történetének 100. időmérős győztesével készített interjút, de akkor még senki sem tudta, hogy Verstappen lesz a nyerőember a hungaroringi kvalifikáción. Alább pedig egy remek összehasonlító videót nézhetünk meg, benne a 13 esztendős onboard felvétellel és Verstappen befutójával.