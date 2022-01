Micknek sokat segítettek Hamilton tanácsai is, de nem csak az F1 került szóba

A Haas versenyzője tavaly teljesítette újonc szezonját az F1-ben, és ez idő alatt gyakran látták beszélgetésbe elegyedni Sebastian Vettellel, aki köztudottan a Schumacher-család barátja. Hamilton azonban szintén olyan valaki, akivel Schumacher szívesen beszélgetett, bár ezek az eszmecserék nem feltétlenül mindig a versenyzéshez kapcsolódtak.

Arra a kérdésre, hogy Lewis Hamilton adott-e neki valamilyen tanácsot, Schumacher a Crash.netnek nyilatkozott: „Igen, határozottan, mindig nagyon nyitott volt arra, hogy tanácsot adjon, hogy segítsen nekem egy aktuális helyzetet megoldani. Emellett már annak idején, amikor apám eljött a Mercedestől, volt lehetőségem eljönni néhány versenyre, és ott találkozni vele.“

„Határozottan jó érzés volt, hogy amikor volt ideje, akkor tudtunk beszélgetni bizonyos dolgokról. Ezek a beszélgetések nyilvánvalóan magánjellegűek. Egy részük a versenyzéssel kapcsolatos, de a legtöbbjük csak baráti alapon zajlik."

Schumacher a Vetteltől kapott támogatásról is beszélt: „Határozottan sokat segít, de sokkal inkább a barátom, mint a mentorom. Azt hiszem, ez sokkal értékesebb számomra. Ez a fontosabb nekem“ - folytatta a fiatal német.

A fiatalabb Schumacher elismeri, hogy szürreális érzés azok mellett vezetni, akik korábban az édesapjával versenyeztek, és arra számít, hogy számukra is hasonló élmény lehet. Vettel és Hamilton is Schumacher édesapja, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher ellen versenyzett. Fernando Alonso szintén Michael egykori riválisa, ahogy a nemrég visszavonult Kimi Raikkönen is.

„Ha belegondolok, hogy két generáció ellen is versenyeztek, számukra is szürreális lehet. Biztosan úgy érzik... Mintha már jó ideje a sportágban lennének. Sajnos én még nem tudtam ellenük úgy és annyit küzdeni, ahogyan és amennyit szerettem volna. Remélhetőleg jövőre viszonozhatom a szívességet, és jókat csatázhatok velük."

