„Micknek nem is lehetne Steinernél jobb főnöke”

Az amerikai istálló megerősítette a hetek óta erősen pletykált hírt: 2021-ben Mick Schumacher Nyikita Mazepin oldalán fog bemutatkozni az F1-ben, így a következő szezont ebben a két újoncból álló felállásban kezdik meg.

A Haas szoros kapcsolata a Ferrarival előrevetítette, hogy logikus lépés mindkét fél számára, hogy Schumacher, mint a Ferrari Pilóta Akadémia tagja a kiscsapatnál kezdje meg pályafutását az elit kategóriában.

Ugyanakkor az Alfa Romeo is élvezi a kapcsolatot a Ferrarival, vagyis ez is egy potenciális lehetőség lehetett volna Mick számára, addig, amíg ki nem derült, hogy a svájciak 2021-ben is együtt tartják a Kimi Raikkönen és Antonio Giovinazzi duót.

Ralf Schumacher azonban úgy véli, hogy unokaöccse, a Formula 2 világbajnoka, Mick jó kezekben lesz a Haas-nál Steiner irányítása alatt, azt állítva, hogy Steiner jobban képes fejleszteni és ápolni a fiatal sofőröket, mint arra Vasseur képes lenne.

"Nem a Haas volt az egyetlen lehetőség Mick számára, de úgy gondolom, hogy ez szerencsésen is alakult így, Günther Steiner személye miatt" - mondta Schumacher a Sport1-nek.

„Az olyan fiúk, mint Steiner vagy Franz Tost, akik egyenesek és őszinték, valamint pontosan tudják, hogyan kell bánni a fiatal sofőrökkel, pontosan azok, akiket az elején szeretnél főnökként kapni. Minden tekintetben jobbá és érettebbé tesznek. Magánemberként és sportolóként egyaránt.

„Ott van például Frederic Vasseur az Alfa Romeónál. Nem hiszem, hogy ő olyan érzékenységgel bírna, vagy olyan tulajdonságokkal rendelkezne, amire a fiatal sofőröknek szüksége van. ”

Míg mind a Haas, mind az Alfa Romeo kapcsolatban áll a Ferrarival, a Haas-nak vitathatatlanul erősebb, szorosabb a kapcsolata Maranellóval, különösen, ha figyelembe vesszük a köztük lévő technikai partnerséget, a Haas minden, a szabályokban engedélyezett alkatrészét a Ferraritól vásárolja. Az Alfa Romeo eközben egy kicsit függetlenebb a Haashoz képest.

Schumacher úgy véli, hogy a jövőben a Ferrarit jól szolgálná, ha a Haassal való kapcsolatukat prioritásként kezelnék: „Remélem azt is, hogy a Ferrari sokkal inkább rájuk koncentrál a jövőben, amikor az együttműködésről van szó. Biztos vagyok benne, hogy Mick különösen a Haasszal és Günther Steinerrel jól fog járni. Már többször bizonyította, hogy mire képes." - folytatta.

