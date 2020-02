Mick Schumachert is jelölték a Laureus-díjra

A Laureus-díj az egyik legrangosabb szervezetektől független elismerés, amelyet sportolók kapnak, gyakran a motorsport legjobbjai is. Idén először kaptak jelölést az év legjobb sport pillanata kategóriában, amelyben nem zsűri döntött, hanem a szurkolók szavazhatnak.

A szavazás három fordulón át zajlik az elmúlt év 20, előre kiválasztott sportjelenetei között, ezek közül tíz kerül a második fordulóba, és csak öt az utolsó körbe. Az első két szavazási kör már lezárult, ezen túljutott Mick Schumacher is.

A német legenda fia a Német Nagydíj idején tavaly beülhetett a Ferrari volánjához, és megtehetett pár kört apja egyik legendás autójával. Mick a Ferrari F2004-ben megindító látvány volt a motorsportok szerelmeseinek, a hétszeres világbajnok fia ezzel emlékezetes pillanatokat okozott a rajongóknak.

Ez az esemény is bekerült a Laureus-díj legnagyszerűbb öt sportpillanata közé, a Laureus oldalán lévő cikk címe is sokat mondó: Mint apa, mint fiú. Mick apja, Michael Schumacher korábban hatszor kapott jelölést valamelyik kategóriában a díjra, és két alkalommal el is nyerte azt, 2002-ben és 2004-ben választották az Év sportolójának a német legendát.

Szavazni pedig a laureus.com-on lehet február 16-ig.

Az idei díjátadón a legjobb sportoló kategóriában Lewis Hamilton, míg a legjobb csapat kategóriájában a Mercedes is kapott jelölést. A díjakat Berlinben adják át február 17-én.

