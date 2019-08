Mick Schumachernek nincs „B” terve: irány a Forma-1?!

Mick Schumacher egyre feljebb és feljebb lép azon a bizonyos képzeletbeli ranglistán. Az F3-as bajnok idén már az F2-ben szerepel, ahol ismét más kihívások várnak rá. Az idény első felében sokat küszködött, és nemcsak magának köszönhetően, mert idén a Prema nem tartozik a legversenyképesebb istállók közé.

Schumacher azonban szép lassan elkezdte felvenni a tempót, és a legutóbbi futamokon már az élmezőnyben szerepelt. Sőt, a Magyar Nagydíj második versenyét meg is nyerte, ami pályafutása első F2-es dobogója volt. Ez pedig átszakíthat benne egy gátat, mellyel újabb remek eredményeket érhet el, miközben napról napra közelebb kerülhet a Forma-1-hez.

Mick 2020-as tervei egyelőre nem ismertek, de valószínűleg még egy évet az F2-ben marad, ahol jövőre akár már a bajnoki címért mehet, ugyanakkor semmilyen más fordulatot sem zárhatunk ki, de az esetek többségében a német két esztendőt tölt el egy adott junior szériában, hogy kellő tapasztalatot gyűjtsön.

„Tisztában vagyok azzal, hogy sokan az édesapámmal hasonlítanak össze, de ez nem jelent problémát. Örülök, ha a legjobbakkal hasonlítanak össze, és ha az édesapád is az, akkor ez még jobb. Büszke vagyok arra, amit elért.” - mondta Schumacher a GQ lapnak adott interjújában, készülvén az F2-es szezon második felére, amit a 11. helyről várhat 45 ponttal a neve mellett.

Mick azt is elmondta, soha nem volt más célja, mindig is egy valami lebegett a szemei előtt, ami nem lehet más, mint a Forma-1, ahol az édesapja 7 világbajnoki címet szerzett: „Nincs „B” tervem. Soha nem is volt ilyenem. Erről azt gondolom, ha van „B” terved, akkor az „A” tervet nem valósítod meg.” - tette hozzá teljesen ésszerűen és okosan gondolkozván Schumacher.

A fiatal német számára maga a Schumacher név sokkal többet jelent a hírnévnél: „Egyszerűen csak megpróbálom elérni az álmomat, de talán ezt az egészet úgy tudnám a legjobban leírni, ha azt mondom: „A Schumacher név nemcsak a sikerhez kapcsolódik, hanem a szenvedélyhez és a magadhoz való lojalitáshoz is, valamint a mások iránti tisztelethez és az emberiséghez.”

A Speed Week lap által idézett GQ interjúban azt is megkérdezték, hogy mit csinál a 20 éves pilóta a versenyek előtt, hogy maximálisan csak az adott feladatára koncentráljon: „Mielőtt beülök az autóba, igyekszem elkerülni a szükségtelen külső stresszt. Természetesen vannak belső stresszes pillanatok csapatban, kezdve a technikával, vagy amikor a feltételek hirtelen megváltoznak, de ez elkerülhetetlen és része annak, amit csinálok. Egyébként pedig sokkal szívesebben koncentrálok teljes mértékben arra, ami előttem áll.”

