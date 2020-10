"Mick Schumacherben megvan az, ami az F1-hez kell"

Egyre inkább úgy tűnik, a Mick Schumacher jövőjével kapcsolatos kérdések hamarosan eldőlnek: a 21 éves német 2021-ben fog bemutatkozni az F1 mezőnyében, mégpedig a Ferrarival partneri kapcsolatot ápoló Alfa Romeo színeiben.

Október 9.-én a hétszeres világbajnok fia pályafutása során először megtapasztalhatja, milyen érzés F1-es versenyautót vezetni egy nagydíj hétvégéjén. Bemutatkozására ráadásul hazai pályáján kerül sor, mivel a hétvégi Eifel Nagydíj a Nürburgringen kerül majd megrendezésre.

„Már alig várom a nürburgringi hétvégét. Természetesen annak is nagyon örülök, hogy nézők is lesznek” – nyilatkozta Mick. A hétvége napjain egyébként maximum 20 ezer szurkoló lehet majd jelen.

Mick Schumacher teljesítménye nagybátyját, Ralfot is meggyőzte. „Mick nagyon jó úton halad az F1 felé. Mindig is mondtam, hogy Mick számára kulcsfontosságú, hogy a legjobb 3 között legyen. Mostanra már győzelmeket is szerzett, mindig ott van a leggyorsabbak között, és vezeti a bajnokságot” – írta Ralf a Sky rovatába.

Race Winner Mick Schumacher, Prema Racing celebrates in Parc Ferme Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Az idén bemutatott fejlődési görbéje sok jóval kecsegtet. Nem tudom elképzelni, hogy Mick ne az F1-ben versenyezzen jövőre. Egy biztos: elég jó ahhoz, hogy jövőre az F1-ben bizonyítson” – mondta Schumacher.

„Az évek során már több kategóriában is bizonyította, hogy generációja egyik legjobbja. Egyértelműen megvan a képessége ahhoz, hogy az F1-ben versenyezzen” – folytatta Schumacher.

Mivel a másik Alfa Romeóban egy tapasztalt versenyzőnek kell majd ülnie, Antonio Giovinazzi ideje minden bizonnyal lejárt a csapatnál. Ha a csapatfőnök Frederic Vesseur dönthet a versenyző személyéről, akkor ez a tapasztalt versenyző továbbra is Kimi Räikkönen lesz.

