Mick Schumacher „tökéletes pilótává” akar válni

Mick Schumacher leigazolását a következő hetek során erősítheti meg a Haas F1-es csapata. A jól csengő neve mellett a 21 éves pilóta a pályán is megmutatja, hogy megvan a tehetsége, amellyel fel tud nőni a magas elvárásokhoz.

A Prema pilótája jelenleg 22 ponttal vezeti a bajnokságot az F2-ben, és már csak négy futam van hátra a szezonból, melyeket kivétel nélkül Bahreinben fognak majd futni. Michael Schumachert minden bizonnyal nyugodtan nevezhetjük a „tökéletes pilótának”, hiszen a sport egy igazi legendája ő, aki szinte minden rekordot megdöntött a maga idejében.

Ugyanezt szeretné elérni fia is, aki elkötelezett, hogy a lehető legjobb karriert fussa be a saját erejéből és munkája révén. A fiatal német úgy érzi, hogy a 2019-es csalódást keltő szezon, amikor csak a 12. helyen végzett a Formula 2-ben, megtanította őt és a Premát is arra, hogy türelmesnek és alaposnak lenni a megfelelő megközelítés.

„Minden egy tanulási folyamat. Ha elég időt szánsz arra, hogy a részletekbe is bepillants, ha elég időt szánsz arra, hogy helyesen tanuld meg a dolgokat, akkor az hosszú távon jobb eredményeket hoz, mintha próbálnál mindent siettetni” – mondta Schumacher az F1 hivatalos oldalával készített interjúban.

„Én a jövőben létre akarom hozni a tökéletes autóversenyzőt, és a legteljesebb pilótává akarok válni. Ezért volt olyan fontos a tavalyi év, megpróbálni megérteni minden egyes kis részletet, még mielőtt az eredményekre gondolnál.”

„Nem akarok a szerencséről beszélni, de bizonyos szinten a tavalyi egy igen balszerencsés év volt. Néhány megbízhatósági gondunk, valamint ütközésünk is volt, ezek pedig nem jöttek ki jól. Szerintem viszont folyamatosan jó tempót mutattunk, és ez számított nekünk igazán.”

„Végső soron én úgy akarok bekerülni az F1-be, hogy olyan felkészült vagyok, amennyire csak lehetséges, ehhez pedig nehéz időkön is keresztül kell menni, mert azokból tanulod a legtöbbet.”

Ha és amikor megerősítik Schumacher helyét a Haasnál, majd csak akkor fog arra koncentrálni a német, de addig még az F2-es bajnokság megnyerése van nála előtérben. „A végső cél a Forma–1, és gondolom, hogy minden F2-es pilóta ezt szeretné elérni, de a helyek nagyon limitáltak” – tette hozzá.

„Hogy ki kapja meg őket a végén, azt csak a főnökök tudják. Nem igazán beszélünk erről, és nem is nagyon kapunk róla információt.”

„Számomra fontos a Formula 2-ről beszélni, hogy 100 százalékban arra figyelhessek, hogy elvégezzem a munkám. Ha ez megvan, akkor majd felfigyelnek rám – a srácok pedig odafent tudják, hogy mi történik” – utalt ezzel az F1-es körökre Mick Schumacher.

