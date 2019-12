Mick Schumacher szerint apja marad minden idők legjobbja

Lewis Hamilton idén hatodik világbajnoki elsőségét szerezte a Forma-1-ben, és ennek javát, öt vb-címet a Mercedes-szel hódított el. A brit világbajnok idén is ellenállhatatlan volt, csak csapattársa tudta tartani a tempóját, ő sem sokáig.

A hatodik elsőséggel Hamilton egy világbajnoki címre van Michael Schumacher rekordjától, a német klasszis hét vb-győzelemmel vonult vissza. Hamilton akár már jövőre beérheti Schumachert, akinek fia szerint akkor sem a brit lesz minden idők legjobbja.

Mick Schumacher jelenleg a Forma-2-es bajnokságban vitézkedik, első éve után nem jutott sokkal közelebb az F1-hez. A német tehetség szerint apja rekordját, ha be is állítja Hamilton, a brit továbbra sem éri el Schumacher szintjét, mert a Ferrari legendája történelmet is írt egyben, elsőként érte el a hét vb-címet.

"Mindig ő marad minden idők legjobbja, és azért marad mindig a legjobb, mert ő volt aki először feljutott arra a szintre. Ő mindig a hősöm marad, mert ő az apám, és mert ő egy legenda ebben a sportágban, a sportágban, amelyet imádok" - mondta a 20 éves Schumacher.

Még több F1 hír: Alonso: Hamilton legalább Schumacher szintjén van

Mick nem tagadja, hogy apja miatt lett ő is versenyző, mindig felnézett a Forma-1-ben legendává vált Schumacherre.

"Nem volt különösen kiemelt pillanat, amikor eldöntöttem, hogy apám nyomdokaiba lépek. Kétéves korom óta kartozom, és négyéves korom óta motorbiciklizem" - mondta Schumacher, akinek apja rekordok sorát állította fel, ezek egy részét már meg is döntötte Hamilton.

"Már a születésemtől láttam a részvételemet ebben a sportban, azt is, hogy versenyzek, és azt is hogy nyerek" - mondta Mick Schumacher, aki első F2-es évében a 12. helyen zárt az egyéni tabellán, de már megszerezte első futamgyőzelmét.

Hollandiában nagy erőkkel zajlanak a munkálatok, hogy 2020-ra minden a helyére kerüljön. A pálya jelen állapotában használhatatlan, de ha az elkészül, az egyik legélvezetesebb kanyart tartalmazhatja.