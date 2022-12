Mick Schumacher: "Nekem is voltak hibáim és a Haasnak is"

A 2022-es szezon különösen fájó lehet Mick Schumacher számára, aki feleannyi pontot szerzett idén, mint Haas-os csapattársa, Kevin Magnussen. Az első futamokat leszámítva azonban teljesítmény alapján többször is pariban volt a dánnal, azonban többször is sokba kerülő balesetet szenvedett és olyan versenyből is sok volt, ahol egyszerűen eltűnt.

Egyéb esetek is voltak, amiknek nem örülhetett: stratégiai hibák Spanyolországban, hiba a kerékcserénél Zandvoortban, egy félresikerült lutri Japánban, koccanás George Russellel Szingapúrban. Akár pontszerzés is lehetett belőlük, azonban nulla ponttal távozott ezekről a helyekről.

Schumacher a The Race-nek adott interjúban egy másik futamot jelölt meg idei éve legjellemzőbb momentumaként: „Monzát mondanám. Az egyik legjobb versenyünk volt. A kocsi alulteljesített, de a közepes sokkal tovább működött, mint terveztük és a pontszerzők között voltunk. A hetedik helyért harcoltam. Ha bejön a biztonsági autó, tuti pontszerző vagyok. Egy-két alkalmat leszámítva nagyon jól teljesítettem.”

„Volt sok jó pillanatunk és sokszor tudtunk kikeveredni rossz helyzetekből, de ezért sajnos sosem kaptuk meg a megérdemelt jutalmat. Ez volt számomra a legfrusztrálóbb. Nagyon keményen dolgoztunk, de sok kis dolog hátráltatott, ami nem mindig a mi kezünkben volt. Nekem is voltak hibáim és a Haasnak is.”

A csapat, mint ismert, végül nem Schumachert választotta 2023-ra, ehelyett inkább Nico Hülkenberg tapasztalatára fogadnak. Az, hogy ez előrelépést jelent-e, pár hónap múlva kiderül.